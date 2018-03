IJspret in de regio met dank aan de ‘Russische Beer’

REGIO – De ene na de andere ijsbaan gaf afgelopen week groen licht. Er kon geschaatst worden! Een betere timing kon haast niet, aangezien de voorjaarsvakantie was aangebroken. Jong en oud spoedde zich richting de ijsbanen in de regio. Peize, Marum, Roden, Nieuw-Roden, Niebert, Alteveer, Langelo, Norg, Westervelde; er kon bijna overal geschaatst worden. En dat allemaal dankzij de ‘Russische Beer’ die ons land teisterde. Een straffe Oostenwind en Siberische temperaturen, hield de échte schaatsliefhebber niet tegen. Het leverde in ieder geval prachtige winterse plaatjes op. En voor degene die het te koud werd, was er warme chocolademelk of kwast.

Voorlopig is de kans op ijspret weer even verkeken. Al in het weekend sloten de meeste ijsbanen vanwege de dooi en aankomende week zal er niet geschaatst kunnen worden. De temperaturen zullen vermoedelijk blijven oplopen. Hierdoor lijkt het erop dat de voorjaarsvakantie ons de enige en laatste kans heeft geboden om in deze winter de ijzers onder te binden.

Russische Beer

Er kon dus geschaatst worden dankzij de ‘Russische Beer’. De media hadden het er maar druk mee, met die beer uit Oost-Europa. Maar wat wordt er nu precies met die beer bedoeld?

In de meteorologie staat het verschijnsel van de ‘Russische Beer’ symbool voor zeer koude lucht die zijn oorsprong vindt in het noorden van Rusland. De lucht komt iedere 24 uur steeds dichterbij, waardoor de temperaturen flink dalen.

Dit koude luchtfront heeft dus de benaming ‘Russische Beer’ gekregen. Deze naam is afgeleid van de beer die symbool staat voor Rusland en daar een grote rol speelt. De Russische Beer wordt door sommigen ook wel ‘Siberische kou’ genoemd. Hoe dan ook, de koude lucht uit het Oosten hield de gemoederen in Nederland flink bezig. Het resultaat was er dan ook naar: een week lang werden we verwend met Russische temperaturen.