‘Ik ben trots op alles wat ik doe. Ieder detail moet kloppen, anders is het niet interessant’

NORG – De meeste ochtenden beginnen voor Norger Roel Koerts aan z’n tekentafel voor het grote raam in de huiskamer. Al bijna 20 jaar tekent Koerts (82) huizen, monumentale panden, cafés en herbergen in onder andere Een, Norg, Westervelde, Zuidvelde. Met potlood. Tot op de millimeter in detail uitgewerkt. Zó precies, dat de tekeningen van Roel Koerts met gemak voor een goeie zwartwit foto door kunnen gaan. Talloze maakte hij er. Die inmiddels op vele plekken in de wereld aan de wand prijken. “Vraag me niet hoeveel ik er al gemaakt heb. En ook niet hoelang ik erover doe. Iedere tekening moet kloppen.” Een verhaal over een huisschilder met een liefde voor huizen. En tekenen.

Jarenlang verdiende Koerts de kost met schilderen. Op advies van zijn schoolmeester werd hij huisschilder. “Ik kon goed tekenen. Als kind al. Dat viel op kennelijk. Meester Bosman zei: jij moet schilder worden. Hij wilde dat ik naar Koen Ensing in Assen ging. Hij kon met het vak het beste bijbrengen, vond hij. Maar dat was me te ver fietsen. Iedere dag op de fiets naar Assen en weer terug. Een hele rit. Dat zag ik niet zitten. Ik ging in de leer bij de firma Uiterwijk hier in Norg. Geweldig vond ik het. Uiteindelijk mocht ik in de kerk van Norg aan de slag. Daar ben ik misschien nog wel het meest trots op. Oude pilaren moesten gemarmerd worden. Mijn baas had al verschillende pogingen ondernomen, maar kreeg het niet goed voor elkaar. Het werk werd afgekeurd. ‘Probeer jij het eens Roel’, zei hij. Dat lukte. Ik heb daar echt de oude ambachten geleerd. Hout kleuren. Marmeren. Het ging me goed af, het lag me gewoon. Ik weet nog goed dat er een man van monumentenzorg kwam kijken. Hij was totaal verbaasd. Verwachte een oud mannetje met een pijp. En ik was een jonge knul.” Een langdurige hernia en 2 operaties brachten een eind aan Koerts’ schilderscarrière. Koerts ging op zoek naar iets nieuws. Iets waar hij ‘aardigheid’ in had. Op 20 januari 1996 maakte hij zijn eerste tekening: een oude plaggenhut in Een. Dit was het. Tekenen.

Het Wapen van Norg, Café Zwaneveld, Café de Baander, de monumentale woning van de familie Tonckens uit Westervelde, het tolhuisje in Veenhuizen, de molen van Norg; allemaal even minutieus zijn ze nagetekend. Met grijs potlood. Koerts gaat op pad met een camera, maakt een serie foto’s, drukt ze af en tekent ze na. Iedere tekening maakt hij met even veel gedrevenheid. Op iedere tekening is hij even trots. “Ik ben trots op alles wat ik doe. Ieder huis heeft z’n charme. Op tijd let ik niet. Hoelang ik erover doe kan me niet schelen. Ik loop er ook rustig even bij weg. Ieder detail moet kloppen, anders is het niet interessant.”

Samen met beste kameraad Albert ten Hoor uit Veenhuizen richt hij vele exposities in. Zo ook die van aankomende augustus in de Brinkhof in Norg. “Vanaf het allereerste begin is Albert erbij. Hij helpt me overal mee. Met 3 kisten vol tekeningen in de auto gaan we samen op pad.” Het werk van Roel Koerts is vanaf augustus tot en met medio oktober te bewonderen in de Brinkhof in Norg.