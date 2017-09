SVMH

NIEBERT/NUIS – Sport Vereniging Molen Horn (SVMH) vocht de laatste seizoenen vooral tegen zichzelf en het degradatiespook. Als het aan nieuwe trainer Jan Boonstra ligt, komt daar verandering in als we het over sportieve prestaties hebben. Boonstra spreekt eerst van handhaving. “Daarna moeten we vooruit kijken. Ik ga er niet vanuit dat we weer onderin spelen”, zegt Boonstra met enig optimisme.

Jan Boonstra lost Johan Middel af. Boonstra is een gezelligheidsman (“nee, geen feestneus, dat valt wel mee”), en dat past wel bij de kleine club aan de Wieken. “In het verleden was ik trainer van Marum, dus zat ik in die hoek. Spelers kennen elkaar. Als trainer van Haulerwijk en THOR kwam ik SVMH tegen in de competitie. Ze vroegen een nieuwe trainer. Het was een open en eerlijk gesprek met het bestuur, de klik was er meteen. Er zijn enkele nieuwe jongens bijgekomen. Vraag me niet naar de namen, want we zijn net begonnen. In ieder geval gaat het om twee keepers, waaronder Marcel de Jong van Donkerbroek. Het zijn jongens die in het dorp zijn komen wonen en lid zijn geworden van de vereniging. Ik heb vorig seizoen vijf wedstrijden gezien aangezien ik een jaar niets deed, na 25 jaar. SVMH heeft de degradatie net ontlopen. Ze willen verjongen, maar als het even moeilijk gaat grijpen ze terug op de oude garde, met spelers als Theo Amsing en Patrick Benedictus. Het is een groep van gemiddeld 28, 29 jaar. Er is weinig aanwas vanuit de jeugd. SVMH heeft geen A-junioren en wel B-junioren, maar deze jongens moeten blijven, anders is er geen B-elftal. Ik heb al gemerkt: de wil is er wel. Als de start goed is, is de sfeer ook goed. Ik verwacht niet dat we weer onderin moeten vechten. Maar eerst richten we wel op handhaving, daarna vooruit kijken. Ik wil dat er ook een beetje voetbal in komt en sfeer. We hebben door het wegvallen van Blauw Geel te maken met dertien clubs, dat betekent ook enkele vrije weekenden. Ik ben blij met de verschuiving van de data. In het verleden had je door de vakantie en vroeg begin van de competitie wel eens te weinig spelers. Ik vind wel dat spelers zelf ook moeten plannen. Plan in de weekenden dat we vrij zijn. Het is amateurvoetbal, maar ik vind wel als je in het eerste speelt, dat je er moet staan. De ‘derde helft’ vind ik ook belangrijk. Ik wil boven de groep staan, maar daarna tussen de jongens. En soms wat water bij de wijn doen, niet te veel eisen.” SVMH begint de competitie met een wedstrijd tegen Stanfries, de degradant uit de derde klasse. Een loodzware tegenstander. Met als voordeel: SVMH heeft niets te verliezen, de druk ligt bij de tegenstander. Dat kan een voordeel zijn. En als de start goed is….