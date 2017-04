‘Ik heb het gevoel dat dit het sterkste programma is’

presentatie programma theater de Winsinghhof



RODEN – De brochure is zo goed als klaar en zal woensdag 19 april officieel gepresenteerd worden. In die brochure het theaterprogramma van de Winsinghhof. Een programma dat er niet om liegt. ‘Ik ben uitermate tevreden. Dat heb je soms. Ik heb het gevoel dat dit het sterkte programma is dat we ooit aan hebben kunnen bieden. Het is veelzijdig en verrassend, het is heel breed en het programma voldoet aan de vraag die er vanuit het publiek is. Alsof alle puzzelstukjes op een bepaald moment samenvielen’, zegt manager Ids Dijkstra over de totstandkoming van het programma.

Thema dit jaar is ‘Verbeelding aan de macht’. ‘Ik las laatst een artikel in de Volkskrant’, legt Dijkstra uit. ‘Daar staat in dat ‘we niet echt bestaan’, maar leven in een soort projectie, een hologram. Deze kijk op ons leven wordt ondertussen door de wetenschap als reële optie beschouwd. Het brengt natuurlijk vertwijfeling, evenals toen Einstein ons vertelde dat de tijd niet constant verloopt. Of het waar is, weet ik natuurlijk niet. Maar; wie of wat verzint dan ons verhaal? En waarom? Wie laat ons beleven wat we meemaken? Het zal iemand zijn met een grote fantasie. Iemand die het bijzonder weet te verbeelden, iemand die ons weet mee te voeren in bizarre ontwikkelingen en fantastische avonturen. Dat moet een echte kunstenaar zijn. Iemand die de drang heeft te maken, te verhalen en te verbeelden. Kortom: de verbeelding aan de macht’, zegt Dijkstra, die daar tijdens de presentatie-avond verder op in zal gaan.

‘In ons theater heb je zelf invloed op de wereld waarin je past en wilt vertoeven. En die wereld – het programma- mag er zijn. Martin Oei en Daniel Wayenberg voor de liefhebbers van klassiek, een festival klassiek en jazz en Helmert Woudenberg. Maar ook de platte humor van Arie en Edo. Wat te denken van ‘Rundfunk’, een hit op televisie en You Tube. Ook zijn er veel cabaretiers te zien. Op de agenda prijken namen als Johan Frets, de afgelopen periode veel te zien bij Paauw tijdens de verkiezingen, Blonde Jongens en Martijn Kardol en Stefano Keizers. Javier Guzman komt weer naar Roden, net als odes aan Simon en Garfunkel en Johnny Cash. Over muziek gesproken, bijzonder zal ook het optreden van Ernst Jansz worden. Ex Doe maar. Begeerd door alle vrouwen van Nederland in die tijd. Het veranderde hem als mens, het deed hem veel. Hij maakt bij uiteraard muziek en zal er over vertellen. Ook bieden we streektaal, prachtig toneel en Loes Luca en Nasrdin Dchar. En zo kan ik even doorgaan. Je vraagt om wat namen en hoogtepunten, ik kan wel aan de gang blijven. ‘

Het is aan de klant van het theater een eigen hologram samen te stellen. ‘De presentatie-avond – aanvang 20.00 uur- is altijd een bijzondere en gezellige avond. Ook nu hebben we twee acts die een deel van hun programma presenteren: ‘Meisjes met Wijsjes’ en Nathalie Baartman. ‘Mensen kunnen gratis naar binnen, mits er plek is. Op dit moment is er nog ruimte. Reserveren van een stoel kan via kassa@theaterdewinsinghhof.nl. Wees er wel snel bij.’