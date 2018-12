‘Ik hoop dat lotgenoten kracht kunnen putten uit dit boek’

Mettie Boonstra legt ziel en zaligheid in boek over ziekte

MARUM – We geven het je te doen. Ernstig ziek worden, twee zware operaties ondergaan, lang revalideren, blijvende beperkingen overhouden en dan besluiten om alles te documenteren. Sterker nog: om er een boek over te schrijven. Het getuigt van moed. De in Marum woonachtige Mettie Boonstra deed het. Haar boek, ‘Goeie genade! Als KANKER je pad kruist’, ligt nu in de winkel.

Als een donderslag bij heldere hemel. Nooit gerookt, niet in de buurt van asbest geleefd en verder geen aanwijsbare redenen. Toch kreeg Mettie drie jaar geleden longkanker. ‘U behoort gewoon bij de vijftien procent die domme pech heeft’, sprak haar longarts. De tumor in haar linkerlong kon operatief verwijderd worden, maar een jaar later sloeg het onheil opnieuw toe. Een tumor in de andere long. Ook die kon operatief verwijderd worden, maar hier traden complicaties op. Het gevolg: veertig procent minder longinhoud en blijvende beperkingen.

Het idee om haar vervelende avontuur in boekvorm vast te leggen, ontstond geleidelijk aan. ‘In het verleden hield ik altijd een dagboek bij’, zegt Mettie. ‘Samen met mijn man heb ik veel gereisd. Altijd ontwikkelingswerk gedaan in derde wereldlanden. Die reizen legde ik vast in een dagboek. Ik merkte dat het documenteren van die reizen mij goed deed.’ Vandaar dat Mettie besloot om ook de periode dat ze kanker kreeg vast te leggen. ‘Voor mij is het een uitlaatklep. Ik ben aan het begin van mijn ziekte ermee begonnen. Gewoon opschrijven wat er gebeurde en wat ik moest doen’, zegt Mettie. ‘Ik ben van mezelf vrij introvert, maar merkte dat ik mij door het schrijven kon uiten. Het opschrijven van de gebeurtenissen, werkt heel therapeutisch. Ik kan het zeker aanraden.’

De dagboeken schreef ze voor zich zelf. Maar toen ze voor de tweede keer ziek werd en merkte hoeveel materiaal ze inmiddels had, ontstond het idee om haar schrijfsels te bundelen. Het resultaat is een boek wat voornamelijk uit dagboekfragmenten bestaat. Ze hoopt nu met haar boek steun te bieden aan hen die lijden aan kanker of er op een andere manier mee te maken hebben. ‘Ik heb zelf gemerkt wat zo’n verhaal met je kan doen. Toen ik het teruglas, riep dat enorm sterke emoties bij mij op. Ik denk dat dit boek lotgenoten kan helpen. Voor mij is het fijn en belangrijk om dit te delen. En voor lotgenoten zal dit veel herkenning oproepen.’

Mettie hoopt vooral dat haar boek mensen kan helpen. ‘Als men hier kracht uit kan putten, zou dat fantastisch zijn. Ik heb zelf gemerkt hoeveel geloof en liefde ik uit mijn omgeving kreeg en dat heb ik in dit boek proberen te omschrijven. Voor mij is het een soort therapie gebleken, ik hoop dat het voor sommige lezers ook zo wordt ervaren.’

Het boek van Mettie ligt vanaf deze week in de winkel. Afgelopen vrijdag nam ze samen met haar man het eerste exemplaar in ontvangst. ‘Ik geloof erin dat dit boek zijn weg wel vindt’, zegt Mettie. ‘Goeie genade! Als KANKER je pad kruist’ wordt uitgegeven door Uitgeverij Narratio in Gorinchem, onder ISBN 978 90 5263 8775. Het is verkrijgbaar of te bestellen bij de boekhandel, waaronder de Primera in Marum. Een exemplaar kost 12,50 euro.