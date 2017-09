‘Ik laat het allemaal lekker op me afkomen’

Bart de Vries van het Wapen van Drenthe noemt nominatie Ondernemersprijs ‘een hele eer’

RODEN – Bart de Vries van het Wapen van Drenthe is blij met de nominatie voor de Ondernemersprijs van Noordenveld. Een hele eer, noemt hij het. Altijd is Bart bezig met bewaking van de kwaliteit van zijn restaurant dat zich bevindt op één van de mooiste plekjes van Roden. “Wat je doet moet je goed doen. Het hele plaatje moet kloppen. Je weet van tevoren al of iets smaakt of niet, zeg ik altijd. Is de bediening niks, is het eten vaak ook niks”, weet Bart. Al een paar keer is het terras van het Wapen uitgeroepen tot beste terras van Drenthe. En dat word je niet zomaar. Je bent er niet met het voorschotelen van een smakelijk biefstukje. Of het feit dat het terras zo lekker in de zon ligt. De commissie let op zaken als bediening, duurzaamheid, bereiding en presentatie. Alle reden voor nominatie dus.

“We werken met een klein team van 16 mensen inclusief housekeeping. De meesten werken hier al jaren”, gaat Bart verder. We kennen onze klanten. De sfeer onderling is prettig. Dat zien onze gasten ook. We blijven investeren. De tijd dat je gewoon de deur van het slot kon draaien en de mensen wel binnen kwamen is niet meer. Je moet meer doen om het verschil te maken. Je mag best iets meer vragen voor een goed stukje vis of vlees, maar je moet ook zorgen dat het klopt. We zijn altijd bezig met nieuwe dingen. Zo hadden we afgelopen zomer iedere donderdagavond bij goed weer Live Cooking op het terras. Een kok bereide op een grote grillplaat verse gerechte van de kaart. Dat was een succes. Net als de livemuziek iedere laatste vrijdagavond van de maand. Echt, dan zitten we helemaal vol. Helemaal nieuw is het comedy-diner. Kunnen gasten genieten van een driegangendiner terwijl ze vermaakt worden door een stand up comedian en muziek.”

De toekomstvisie van het Wapen, daar willen we het nog even over hebben met de ondernemer. “Het liefst zou ik het hotel nog wat uitbreiden. Kamers erbij op de begane grond. Voor gasten die moeilijk ter been zijn. Die mogelijkheid is er. We hebben onlangs het pand ernaast gekocht, waar mijn oma woonde. Mogelijk trekken we dat of een gedeelte ervan bij het hotel aan. En misschien kunnen we in de toekomst het terras nog wat uitbreiden, als de Heerestraat en het kruispunt hier op de schop gaan. Maar dat is echt toekomstmuziek. Voorlopig gaan we door waar we nu al mee bezig zijn: kwaliteit gaat hier voor alles.” Tot slot zijn we benieuwd wat Bart verwacht van de Noordenvelder Ondernemersprijs. Qua timing is de bekendmaking niet de meest handige voor de ondernemer. Want Rodermarkt betekent voor het Wapen vooral héél veel drukte. “Hoe het precies gaat lopen, weet ik niet. Officieel heb ik nog geen uitnodiging, haha. Er zal in ieder geval een hoop voorbereid moeten worden. En het heet wel ‘Ondernemersprijs’ hè? Maar eigenlijk is dat niet helemaal de juiste benaming als je het mij vraagt. Alle lof gaat ook uit naar ons personeel. Want we doen het hier met elkaar. En voor de rest? Ach, we zien wel. Ik laat het lekker op me af komen.”