‘Ik stimuleer mensen om het schild te ontwerpen dat zij het beste bij hun gemeente vinden passen’

KC Annemiek Vos

Wie schildert het gemeentewapen van de voorstelling HeringedeeldGR?

WESTERKWARTIER/GRONINGEN – Binnenkort wordt de voorstelling HeringedeeldGR opgevoerd in de gemeentehuizen van Leek en Marum, een komische klucht. Ook Zuidhorn en Grootegast worden overigens aangedaan door het gezelschap bestaande uit echte acteurs en acteurs uit de gemeenten die gaan herindelen. “Een uniek project vol interactie”, stelt kunstenares Annemiek Vos. De Groningse is gevraagd mee te werken aan het project dat daarmee wel een heel bijzonder pad bewandeld. Niet alleen wordt er een toneelstuk ingestudeerd dat zich afspeelt –letterlijk- in het gemeentehuis, ook wordt plaatselijk acteertalent uitgedaagd én krijgen aspirant kunstenaars de kans om hun stempel te drukken op de voorstelling.

De Krant ging op bezoek bij de kunstenares die samen met de inwoners van de vier Westerkwartiergemeenten de gemeentewapens zal gaan ontwerpen. “In de week voorafgaand aan de voorstelling op het desbetreffende gemeentehuis geef ik twee workshops”, duidt Annemiek. “Eentje aan kinderen en eentje voor volwassenen.” Met beide groepen gaat zij aan de slag om ‘echte’ wapenschilden te maken. “Daarbij worden zowel de kinderen als de volwassenen gestimuleerd om het schild te ontwerpen dat zij het beste bij hun gemeente vinden passen. Niet tevergeefs, want de gemeentewapens die gemaakt worden dienen later in de week als decorstuk bij de voorstelling.” In de toekomstige gemeente Westerwolde –bestaande uit Bellingwedde en Vlagtwedde die per 1 januari 2018 al fuseren- is het een groot succes gebleken. Zowel de voorstellingen als de decorstukken werden goed ontvangen. “Vooral Sellingen was bijzonder”, lacht de kunstenares. “Die ochtend werd net het echte gemeentewapen gepresenteerd. Je begrijpt dat dit dus een hele leuke toevalligheid was dat een mooi tintje aan de workshop gaf. Al moet ik zeggen dat het sowieso leuk is deze workshops te mogen geven.” Vos vertelt dat in de gemeentehuizen burgemeesters en wethouders regelmatig langslopen en de deelnemers complimenten met hun creativiteit. “Ze vinden het duidelijk heel leuk dat hun gemeentehuis eerst dienst doet als ‘atelier’ en later ook als ‘theater’”, vervolgt ze enthousiast. Het is overbodig te melden dat Annemiek Vos ontzettend blij is dat de initiatiefnemers van de voorstelling haar benaderd hebben om de workshops te geven.

“Er is plek voor maximaal 15 deelnemers per workshop”, stelt Annemiek. “De kinderen komen van de school en volwassenen kunnen zich opgeven om mee te doen. Het leukste is misschien ook nog wel dat ze er een hele mooie prijs aan verbonden hebben.” Nadat alle gemeenten die gaan herindelen zijn aangedaan komt een onafhankelijk en uiteraard onpartijdige jury bijeen om alle gemeentewapens te beoordelen. Het allerleukste, -mooiste of –beste gemeentewapen wordt beloond met een tochtje met een luchtballon. “Om de heringedeelde gemeente met eigen ogen van bovenaf te aanschouwen”, zegt Annemiek met een glimlach. Geïnteresseerden voor de workshops kunnen zich aanmelden via communicatie@heringedeeldgr.nl. “Wees er snel bij”, benadrukt Annemiek, “want is vol is –hoe kan het ook anders- écht vol.” De voorstelling heringedeeldGR speelt dinsdag 23 januari om 20.30 uur in het gemeentehuis van Marum. Op vrijdag 26 januari is het de beurt aan Leek. Ook hier begint de voorstelling om 20.30 uur in het gemeentehuis.