‘Ik verwacht niet dat we tegen de top 3 potten kunnen breken’

VV Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – Na de euforie over de promotie na 32 jaar is het weer rustig aan de Zevenhuisterweg. Maar schijn bedriegt. Toen de indeling bekend werd gemaakt, knetterde het bij de promovendus Nieuw-Roden. Wie anders dan Ad Witlox, die niet op zijn mondje is gevallen, spuit zijn kritiek.

“Waardeloos. Negen Friese clubs!. Dichtstbijzijnde is HFC’15 in Hoogkerk. Vooraf heb ik een concept gezien, waarbij we bij VAKO en SVZ in de klasse zaten. Dat was veel aantrekkelijker. Ik snap het aan de andere kant wel: Nieuw-Roden ligt op de grens, vlakbij Friesland. Maar het is niks. Bolsward, Franeker, zulke afstanden, dat is niet normaal meer”. Zo, dat is er uit bij de pensioen vierende oud-leraar. “De jongens zijn gretig. De eerste training viel midden in de bouwvak. Ik zei: dat wordt niks. Stonden er toch vijftien man. Het zit wel goed”. Ook met Marcel Kuiper, het ‘enfant terrible’, ‘het moeilijke jongetje van de klas’, die terugkeerde op het oude nest na zijn mislukte avontuur bij VAKO. “Hij is zeer gemotiveerd. En weer een jaartje ouder. Het is gewoon een hele goede voetballer. Het is een niveautje hoger, dan kun je hem goed gebruiken”. De selectie is nogal gewijzigd. Witlox wil ze goed in kaart brengen. Jasper Blaauw (Hoogersmilde), Rodney Ritsema (Warffum, concurrent voor Femko de Vries), vanuit de A-junioren: Maikel Klomp (ook keeper), Daan van Os (broer van Koen), twee jongens uit de zaalvoetbalafdeling die weer willen voetballen: Niels van Os (oudere broer Koen) en Jasper van der Spoel. Kortom: zeven versterkingen. Nick Matulessy is weg. “Het is wel logisch, hij woont in de stad”. Broer Dennis blijft. “Ook logisch, hij woont aan de Kastelenlaan. Gelukkig zijn Sander Drent en Erwin Gooijert weer fit”. Dan het nieuwe seizoen in de derde klasse. Nog even terugkijken in de historie. Het laatste jaar derde klasse was in 1983. Op 1 mei van dat jaar speelde Nieuw-Roden nog tegen Roden (!). Uitslag 1-3. En de laatste competitiewedstrijd werd met 2-0 verloren van…Actief, tegenwoordig ook nog derde klasser. Dat was toen. Anno 2017, andere tijden. De verwachtingen. “Ik verwacht niet dat we in het eerste jaar tegen de top drie potten kunnen breken, maar de rest kunnen we aan. Mijn prognose: onderin de middenmoot.” Zoals gezegd: negen Friese clubs. Maar ook een uitstapje naar de eilanden (Geel Wit Ameland) en de stadse clubs Lewenborg, Groninger Boys en Helpman. En HFC’15 als pikante tegenstander. De club waar topscorer Nick Matulessy weer heen is gegaan, al betreft dit de zaterdagafdeling. De club ook van oud-Nieuw-Roden-trainer Auke Birza, die zoals bekend verhuisde naar het Hogeland. Nieuw-Roden begint de competitie in 3 A met een thuiswedstrijd. Het Friese Warga is de eerste opponent. Warga, dat zich net wist te handhaven vorig seizoen. Dat is vast geen top 3, dus moet Nieuw-Roden deze opponent in ogen van Witlox aankunnen.