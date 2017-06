‘Ik wil het anders doen, ik wil een eigen stijl ontwikkelen’

ALTENA – Hij is pas achttien lentes jong, volgde nooit zangles maar staat voor een doorbraak als vertolker van het Nederlandstalige lied: Marco Schuitmaker uit Altena. De muzikaliteit heeft ie ongetwijfeld van zijn moeder Ria, bekend van Unique. Na een eerste single in februari van dit jaar, presenteert hij vrijdag 9 juni zijn tweede, in Onder de Linden in Roden (vanaf 21.00 uur). De single heet ‘Een nieuwe Liefde’ en bij de presentatie zijn tal van andere artiesten aanwezig waaronder John de Bever.

Hij heeft wel iets van Jan Smid. En toch hoort hij dat liever niet, net zoals hij niet dezelfde nummers als een andere artiest wil brengen. ‘Ik ben echt op zoek naar een eigen stijl. Een imago. Dat als mensen iets zien of horen ze meteen weten dat ik het ben. Dat kost tijd. Ik wil het graag net even anders doen. Dat maakt het inderdaad moeilijker, maar ik ga er wél voor’, vertelt Marco. Oké, hij zong wel eens. Onder de douche bijvoorbeeld. Pas sinds een jaar of twee zingt hij echter serieus. ‘ Hamster Music heeft me op een bepaald moment gescout. Sinds die tijd is het snel gegaan. Neem Kleintje Rodermarkt, toen had ik vijf optredens in één weekend. Zeker na het uitkomen van mijn eerste single – ‘Niemand kust als zij’- is het erg druk. De optredens zijn vooral in het Noorden. Nog wel, al stond ik laatst al ergens in de buurt van Zwolle. Het gaat snel, maar ik waak er wel voor om niet te snel te gaan. Ik doe liever twee keer iets goed in plaats van vier keer half werk leveren. Wel heb ik de ambitie om nog een single uit te brengen dit jaar’, zegt Marco.

Zijn tweede single is geschreven door Christiaan Hulsebos. ‘Het is niet zo dat ze iets voor me schrijven en ik het maar zing. Het moet wel echt bij me passen. Ik stel wel wat eisen inderdaad, haha. Het uitbrengen van een single kan op verschillende manieren. Heeft vooral ook met geld te maken. Hoe meer je wilt, hoe duurder het allemaal wordt. Ik heb trompettisten in de nieuwe single, dat ‘beukt’ lekker. Het is echter wel wat kostbaarder’, vertelt Marco, die de hoes voor de cd liet ontwerpen door Otto Roona. ‘Op dit moment werk ik fulltime. Het weekend staat veelal volgepland met optredens. In september stop ik met werken en ga ik een opleiding volgen. Zelf op stap gaan is er vaak niet bij. Ik ben echter ambitieus en wil echt iets bereiken in de muziekwereld.’ Marco nam zelf de organisatie voor zijn singlepresentatie voor zijn rekening. ‘Ging een hoop tijd in zitten’, zucht de vrijgezelle zanger, die echter heel erg tevreden kan zijn over wat hij naar Roden heeft weten te halen. John de Bever is dé bekende naam, maar ook Rene Karst komt, net als Klazina, Jakob, Bert Zwier, Silvia Swart, Burdy en A3aan Drost. ‘En de entree is gratis. Ik heb voor deze avond allemaal artiesten gevraagd die ik er graag bij heb. Ik vind dat als je zo’n avond organiseert het ook echt iets bijzonders moet zijn. Ik denk dat dit heel aardig gelukt is. Zelf treed ik drie keer op. Dat zal in het begin en aan het einde van de avond zijn en ergens middenin het programma. Het is de bedoeling dat John de Bever de single uitreikt. Ik hoop uiteraard dat er heel veel mensen komen. Ik hoor zo links en rechts al wat geluiden die me optimistisch stemmen. Zo komt er een bus vol fans uit mijn geboorteplaats Oude Pekela. Fantastisch natuurlijk. We maken er echt een heel leuk feestje van.’