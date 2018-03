Il Liberty beste vijfjarige op Indoor Tolbert

TOLBERT – Vanavond staat Indoor Tolbert in het teken van het springen voor vier- en vijfjarigen. De paarden worden beoordeeld door Bert Romp en Arjen Vos. Bij de vijfjarigen ging de zege naar de I’m Special de Muze-nazaat Il Liberty met Martijn van Geel in het zadel. Deze combinatie kreeg een 8,5 voor het springen en een acht voor het gaan tussen de hindernissen van de juryleden toegekend.

In totaal kwamen er 22 vijfjarigen aan de start. De beste zes combinaties mochten met een schone lei aan de tweede ronde beginnen. “Il Liberty is een heel mooi paard met een heel mooie manier van springen. Hij is af en toe wat langzaam op de sprong, maar dat werd de tweede ronde al een stuk beter.”; gaf de jury als toelichting.

Van Geel heeft Il Liberty nog maar vier maanden in zijn bezit samen met Leo en Marthijs Brouwer. Deze combinatie heeft inmiddels deelgenomen aan wat wedstrijden en werden vorig weekend nog vierde in Exloo bij Train and Trade. Van Geel:“Il Liberty is een heel lief paard met veel vermogen. Hij heeft de afgelopen tijd zo veel progressie gemaakt dan is het leuk om door te gaan met hem en kijken hoe ver je komt. Ik denk momenteel nog niet aan verkopen, maar we kijken elke drie maand wat de toekomst brengt.”

Met 24,5 punt volgde Tabitha Verburg met Inea (v. Carrera VDL) op de tweede plaats. “Inea is een erg groot paard met een grote galop. Ze lijkt veel vermogen te hebben en kan goed terugspringen, dat zien we graag.”; aldus Romp en Vos.

De top drie werd compleet gemaakt Johannes Pijnacker met de Inschallah de Muze-nakomeling Imagination. Deze combinatie kreeg een 8,2 voor het springen en 7,5 voor het gaan tussen de hindernissen. “Imagination lijkt een paard met veel vermogen, maar heeft op dit moment nog wat moeite met sluiten. Hij laat zich wil zich heel graag goed laten rijden.”; gaf de jury de combinatie mee.

De fokker van Il Liberty was niet aanwezig. Daarom werd de dekking van Jenssen VDL aangeboden door de VDL Stud verloot onder de aanwezige fokkers. José Jeuring was de gelukkige en mocht de prijs in ontvangst nemen.

Indoor Tolbert wordt dit jaar voor de dertigste keer gehouden in de HJC Manege Tolbert. Het concours duurt nog tot 31 maart. Voor startlijsten en uitslagen zie: http://www.indoortolbert.nl/startlijsten-en-uitslagen