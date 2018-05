Ileen Nienhuis wint gedichtenwedstrijd Peter van der Velde

WESTERVELDE – De werkgroep ‘Het jaar van Peter van der Velde’ organiseert het hele jaar activiteiten rondom de Noordenveldse schrijver en dichter, die dit jaar 100 jaar zou zijn geworden. Ook de kinderen van de basisscholen deden mee en Ileen Nienhuis uit groep 6 van OBS De Elsakker uit Westervelde mag zich terecht de trotse winnaar noemen van de eerste prijs in deze gedichtenwedstrijd.

De werkgroep is een samenwerking tussen Bibliotheek Roden, de cultuurcoach van WiN, Historische Vereniging Roon, de zoon van Peter van der Velde Willem van der Velde, Huus van de taol, dorpsbelangen Roderwolde, kunstenaar Fokko Rijkens en OBS Het Palet.

Cultuurcoach Kuneke Jansma: ‘Enkele weken geleden hebben wij onder alle basisscholen in Noordenveld een Peter van der Velde gedichtenwedstrijd uitgeschreven. Daar zijn inmiddels wat winnaars uitgerold, met dank aan enthousiaste leerkrachten die hier hard mee aan de slag zijn gegaan. De 1e prijs is gegaan naar Ileen Nienhuis uit groep 6 van OBS De Elsakker in Westervelde. Zij schreef een ontroerend gedicht over het missen van haar overleden paard. Het is een gedicht in diamantvorm.’

Peerd

Mien peerd

Ik mis hom

Ik wil hom terugge

Kom nou terug

Kan dat

Misschien?

De werkgroep vond de melancholische sfeer in Ileen haar gedicht mooi en ontroerend overeenkomen met de sfeer van het werk van Peter van der Velde. Dit gedicht gaat als prijs deel uitmaken van de Peter van der Velde fietsroute die de werkgroep in samenwerking met Roden Proeft organiseert. Op 30 juni vindt de aftrap van de fietsroute plaats.