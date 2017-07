Imker Arnold Pera opent de deuren

RODERESCH – Zondag gunde imker Arnold Pera belangstellenden een kijkje achter de schermen bij zijn bijenstal. Dit in het kader van de Open Imkerdag waar Pera al jaren aan meedoet. En met veel succes, want ook dit keer wisten veel mensen de weg naar de Esweg te vinden. Zo’n 120 mensen bezochten de open dag in Roderesch, waaronder veel kinderen. Zij kregen een echt imkerpak aan, waarna imker Kees enthousiast vertelde hoe bijen in de bijenkast te werk gaan. Leuk én leerzaam dus. Niet alleen de kinderen hebben zich opperbest vermaakt, ook de imkers vonden het een meer dan geslaagde dag en kijken alvast uit naar volgend jaar.