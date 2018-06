Impala U16 sterkste in Wiesbaden

LEEK – In het weekend van 2 en 3 juni werd door Volleybalclub Wiesbaden voor de 3e keer een internationaal jeugdtoernooi georganiseerd. Dit toernooi heeft een zeer sterke bezetting omdat veel Duitse regionale selectieteams hier aan meedoen als voorbereiding op de Duitse Nationale Kampioenschappen. Vorig jaar deed Impala hier voor de eerste keer aan mee met een U16 team en eindigde in de middenmoot. Dit keer mochten een U16 en U14 team vanuit Leek naar Wiesbaden vertrekken. Het U14 team moest erg wennen aan de Duitse regels en eindigde in de onderste helft. Het U16 ging echter als een speer. Dit team bestaat uit speelsters in de leeftijd van 12 tot 16 jaar die bij Impala voor een groot deel al bij de senioren meespelen, en dat was te merken! Ongeslagen mocht Impala zondag naar de halve finale, waar TV Gladbeck met 2-0 in sets werd weggespeeld. Dat betekende de finale! De meiden lieten hun allerbeste volleybal zien en versloegen in een prachtige wedstrijd ook daar het selectieteam van Berlijn met 2-0. De meegereisde ouders en begeleiders waren megatrots. Impala is nu al uitgenodigd om volgend jaar deze titel te komen verdedigen. Foto: Gert van der Velde