Impala zoekt beach-volleyballers en versterking

LEEK – Hoewel de trainingen bij Impala nog even doorgaan, is de volleybalcompetitie inmiddels afgerond. Heren 1 heeft tijdens het eerste jaar in de 3e divisie een mooie 5e plaats behaald, en Dames 1 wist zelfs als 3e te eindigen in de promotieklasse! Voor dit jonge team (met speelsters in de leeftijd van 15 tot 19 jaar) een superprestatie.

Nu is het weer tijd is om te gaan beach-volleyballen. Dit jaar is het mogelijk voor niet-leden om mee te komen beachen bij Impala. Er zijn trainingen op dinsdag- en donderdagavond voor jong en oud, en op een aantal vrijdagen kan iedereen een balletje komen slaan op de beach-velden van het Sportcentrum Leek. Heb je interesse? Stuur een mailtje naar impalabeachen@gmail.com.

Ook de voorbereidingen voor het komend seizoen zijn in volle gang. Aanstaande zaterdag 19 mei zullen in de Topsporthal de A, B en C teams proberen een plekje in de topklasse jeugd te veroveren, publiek is van harte welkom! De Technische Commissie is ondertussen druk bezig alle teams volgend jaar goed bezet te krijgen. Voor diverse teams zoekt Impala nog versterking, we hebben bij de heren nog een plekje voor spelverdelers in de 3e divisie en 1e klasse, en diverse posities 3e klasse. Bij de dames zoeken we voor ons jonge, maar ambitieuze Dames 1 een tweede spelverdeler en een mid (promotieklasse), en verder nog een spelverdeler 1e klasse en diverse posities dames 2e/3e klasse. Tot slot is er ook altijd plaats voor nieuwe recreanten, wij trainen op de dinsdag en donderdag. Ben je van plan weer te gaan volleyballen, of zoek je een nieuwe club met een nieuwe uitdaging? Neem contact op met de technische commissie via tcimpala@gmail.com of stuur een berichtje via de facebook pagina van Impala Leek.