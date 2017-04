RODEN – Bertha Middendorp, ze groeide op in Roderwolde, is expert op het gebied van migraine. Jarenlang had ze regelmatig aanvallen. Het gevoel dat je hoofd uit elkaar knalt, de uren die je in bed doorbrengt en alleen maar kunt hopen dat je snel in slaap zult vallen en dat daarna alles weer gewoon is. De pijn die zo alles overheersend is dat normaal denken niet meer mogelijk is. De angst dat het nooit meer over zal gaan, dat er iets verschrikkelijks in je hoofd zit. Dankzij hypnotherapie is Bertha daarvan verlost. Inmiddels helpt ze ook anderen succesvol van hun migraine af. Ze schreef een boek voor iedereen die niet langer met migraine wil lerenleven, maar er zelf iets aan wil doen. Het boek bevat een methode om zelfhypnose te leren en legt hoe deze methodiek kan helpen tijdens een migraineaanval. Ze vertelt er op donderdag 20 april over bij Daan Nijman, vanaf 19.30 uur. Tijdens de lezing zal ze vertellen over haar eigen proces, haar kijk op migraine, over hypnose en voor wie wil is er de mogelijkheid om zelf hypnose te ervaren. De entree bedraagt vijf euro, inclusief koffie en thee. Aanmelden is wenselijk: femke@daannijman.nl.