In Beeld: Henk de Vries

RODEN – Organist Henk de Vries geeft op 4 augustus een orgelconcert in de Catharinakerk aan de Brink in Roden. Henk de Vries (uit Zuidbroek) heeft hoofdvak Orgel gestudeerd aan het Conservatorium in Groningen bij Johan Beeftink en Theo Jellema en studeerde daarnaast de bijvakken hedendaagse improvisatie, piano, clavecimbel, continuospel en koordirectie. Tevens studeerde hij, als tweede hoofdvak, Kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Hij heeft in 2008 zijn tweejarige orgelspecialisatie met zeer goed gevolg afgerond voor de titel ´Master of Music´. Dit deed hij bij Theo Jellema, Jos van der Kooy en Professor Wolfgang Zerer aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en aan de Hochschule für Musik und Theater te Hamburg. In 2011 is Henk cum laude afgestudeerd als Orgeladviseur aan de LOTO, de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur. Henk is als orgeladviseur lid van het College van Orgeladviseurs in Nederland en betrokken bij de Commissie Orgelzaken van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Henk speelt werken van onder andere Sweelinck, WilliamByrd, Purcell, Buxtehude, J.S. Bach. Het concert begint om 20.00 uur en is vrij toegankelijk. Wel wordt er een collecte gehouden bij de uitgang van de kerk.