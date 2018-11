In Beeld: Qualoel van Bergen

RODEN – Qualoel van Bergen is genomineerd voor de finale van Beauty Queen Netherlands op 25 november in de Postwagen in Tolbert. De 30-jarige Rodenaar heeft bij de casting op 21 oktober de jury overtuigd. De organisatie van Beauty Queen Netherlands zet zich in voor stichting Make-A-Wish. Deze stichting doet zijn best om de laatste wens van ongeneeslijke zieke kinderen in vervulling te laten gaan. Make-A-Wish Nederland wil al deze jonge patiënten tussen 3 en 18 jaar een positieve boost meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt. En vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. Dat doen we door samen hun grootste wens te laten uitkomen. Het gaat Qualoel niet om dat kroontje op haar hoofd, maar om het feit dat ze iets kan betekenen ongeneeslijk zieke kinderen. Daarom probeert ze de komende dagen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Make-A-wish. Dus wie op Qualoel stemt als Beauty Queen Netherlands, helpt ook mee een droomwens van jonge patiëntjes. Stemmen op deze rodense beauty kan door te smsen naar 7733 met de sms’s code VOTE BEAUTY QUALOEL (1,10).Hierna ontvang je een bevestiging van je stem, dan is de stem pas geldig. “Jullie helpen mij maar vooral de stichting. Ook als je alleen stemt gaat een deel hiervan naar Make-A-Wish”, laat Qualoel weten. Op 25 november zullen we weten of zij het kroontje mag dragen.