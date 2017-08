PEIZE – Het lijkt gemakkelijker dan het is. Ringsteken. Maar schijn bedriegt. Zeker als je ook nog eens een keer op een hobbelfiets wordt gezet. In Peize gebeurde het. De zomerfeesten in het dorp werden spectaculair afgesloten met een heus ringsteekfestijn in de Hoofdstraat. Jong en oud probeerden het ringetje te bemachtigen. Slechts enkelen slaagden met verve. Voor het publiek was het weer ouderwets genieten van mooi evenement dat we hopelijk volgend jaar weer terug zien!