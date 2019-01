In de Drentse blubber

RODEN – Koud, nat en tot je enkels in de blubber. De Drenthe 200 is niet voor iedereen weggelegd, maar voor de doorgewinterde fietser is het een feestje. Afgelopen vrijdag stond onze provincie in het teken van deze lange tocht voor mountainbikes en fatbikes. Bijna duizend deelnemers trokken erop uit en – in tegenstelling tot een jaar eerder – finishten velen van hen een aantal uur later. Het gevecht tegen de elementen en de klok werd, kort na de finish, samengevat door Gert Hofsteenge uit Een: ‘Ik ben er eerst wel even klaar mee.’ Kijk voor het verslag en de foto’s op pagina 9.