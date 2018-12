In de polonaise op het afscheidsfeestje van het Leekster college

LEEK – De gemeente Leek nam afgelopen week afscheid van haar allerlaatste college. Op Borg Nienoord stroomden vele mensen toe om het gemeentebestuur te bedanken voor hun diensten. Een mooie locatie, veel mensen en lekkere hapjes: een uitgelezen mogelijkheid voor de Ongenode Gast om er weer eens op uit te trekken.

Het is koud. Heel koud. Meteorologisch is de winter misschien nog niet begonnen, maar dat valt niet te merken. De wandeling vanaf de parkeerplaats naar de Borg kan lang zijn, maar eenmaal aangekomen is deze de moeite waard. De prachtige Borg is een fantastisch decor voor een afscheid, dat moeten we het college van Leek nageven. Eenmaal binnen kan de Ongenode Gast direct aansluiten in een soort van polonaise. De aanwezigen zijn op weg naar de zaal waar zo dadelijk een praatje zal worden gehouden. Een aantal bekende koppen komen voorbij. Wat te denken van Tanja Haseloop, Koos Siegers en Jan Willem Slotema: stuk voor stuk raadsleden van de (nu nog) gemeente Leek.

Allen zullen ook terugkeren in de gemeenteraad van het Westerkwartier. Ook Denny Boersma is aanwezig, maar hij kan zijn politieke agenda de komende jaren vrij houden. Ook oud-wethouders Harry Fellinger en Meindert Bouma zijn aanwezig. Hetzelfde geldt voor burgemeester Henk Kosmeijer van Marum en wethouder Bert Nederveen van Zuidhorn. De Noordenveldse burgemeester Klaas Smid heeft in zijn spoor wethouders Ipema, Westendorp, Wekema en Kosters en gemeentesecretaris Marinus van der Wal meegenomen. Daarnaast is oud-burgemeester van Leek Siepie de Jong aanwezig. Enigszins verstopt achterin de zaal, ziet zij hoe het steeds drukker wordt in de zaal. Tegen een muur gedrukt – ingeklemd tussen een stel politici – zien we de uit Nietap afkomstige Koos Strijker en Peter Wolters. Ook zij hebben de moeite genomen om het college een laatste groet te brengen, ondanks dat het ze feitelijk in een andere gemeente wonen.

Dan is het tijd voor theater. Want in een historisch pand als de Borg Nienoord, dient er natuurlijk wat cultureel-historisch vermaak aanwezig te zijn. Dat wordt geboden in de vorm van oud-gemeentesecretaris Henk Hofman. Voor de gelegenheid heeft hij zich omgedoopt tot Graaf Georg Wilhelm von Inn- und Knyphausen. Leest u die naam even goed, want hij zal in dit stuk niet nogmaals volledig genoemd worden.

Hoe dan ook, het is aan de Graaf om het college op passende wijze te bedanken. Want daarvoor is eenieder immers gekomen. In een fraai betoog vertelt de Graaf dat – net als hij vroeger – het aftredende college eigenlijk als heren en vrouw van Nienoord hebben gediend. Hij vertelt over vroeger, toen Tolbert nog een aparte ‘commune’ was. Gegniffel in de zaal. Een enkeling kan een ‘dat zijn ze nog steeds’ niet onderdrukken. In totaal heeft de 207-jarige gemeente Leek slechts vijftien burgemeesters gekend. Berend Cornelis Hoekstra is de allerlaatste. De Graaf heeft uiteraard een aantal wapenfeiten van de burgemeester op een rij gezet, maar baart vooral opzien met de uitspraak ‘een burgemeester is als een fiets, zonder ketting is hij niets.’

Uiteraard wordt het bezoek van het koningspaar gememoreerd. ‘De meeste burgemeesters zouden hiervan onder de indruk zijn. Berend totaal niet’, vertelt de Graaf.

Over Ben Plandsoen natuurlijk ook lovende woorden. Vooral zijn taalgebruik is zijn kracht. ‘Al was het soms wat wollig’, wordt daar direct aan toegevoegd. Hans Morssink wordt omschreven als een ietwat narrig en knorrig ogende man. Maar schijn bedriegt, meent de spreekstalmeester.

Gemeentesecretaris Martin Schomper wordt bedankt voor bewezen diensten. Zijn start was weliswaar niet ideaal – hij begon op de dag van de uitvaart van wethouder Rien Honnef – maar bleek voor het college een baken van rust.

Karin Dekker is de laatste van het college die wordt bedankt. Ze kwam er ook als laatste bij en dat heeft men in Leek geweten. ‘Een vrouw met stadse fratsen’, aldus de Graaf. ‘Maar ook een hele lieve vrouw’, voegt hij daar snel aan toe. Het is onwaarschijnlijk dat Dekker een rol gaat spelen in de nieuwe gemeente Westerkwartier en dus is het nog de vraag in welke rol zij zichzelf later zal terugzien.

Na de voordracht van Henk Hofman als Graaf, is het tijd voor bloemen. Niet voor het college. Nee, voor de mensen áchter het college. Familie en vrienden worden zeer terecht bedankt. Het afscheid van het college was zeer waardevol. Goed om te zien dat het ook stampvol was. Dat geeft toch enige betrokkenheid aan.

De Ongenode Gast besluit huiswaarts te keren. Hij laat een warme Borg achter zich. Daar zal de komende uren nog geborreld en gepraat worden. Wat rest zijn de herinneringen.

Wat: afscheid college Leek

Wanneer: donderdag 13 december

Hoe laat: 16:00 uur