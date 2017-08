In de sportlight: het REO Rabobank NRT** Open 2017

Crème de la crème op de Borglaan

RODEN – Een toernooi zoals je ze bijna nergens meer ziet: het REO Rabobank NRT** Open. Van 7 tot en met 13 augustus domineren toptennissers uit heel Nederland samen met heel veel recreanten de banen van Tennisvereniging REO in Roden. Een uniek toernooi, omdat je samen met je maatje van de woensdagochtendkoffieclub zo maar eens naast een crack kunt staan. In Roden wordt toptennis gemixt met amateurtennis. Leuk voor de recreanten én het publiek die hun idolen van dichtbij zien spelen, maar ook zeker voor de profs zelf, weet medeorganisator en toernooileider Matthijs Goldberg (28) die vanaf het allereerste begin betrokken is bij het toernooi.

De crème de la crème komt maar wat graag naar Roden voor een ouderwets potje tennis op het 15e REO Rabobank NRT** Open. Natuurlijk, omdat er behoorlijk wat prijzengeld binnen te slepen valt (de prijzenpot bevat zo’n 10 mille), wat punten te scoren voor hun plek op de nationale ranglijst, maar zéker ook om de gezelligheid. De toppers houden wel van een beetje informeel, volgens Matthijs. “Natuurlijk, sommigen zijn veel te goed voor dit toernooi maar ze vinden het gewoon leuk om hier te zijn. We hebben zo’n schitterend mooi complex horen we veel. Vanaf het hoog gelegen terras kijk je zo over alle banen heen. Namen? Justin Eleveld komt, hij staat op nummer 23 van Nederland, net als Guy den Heijer, hij staat 24e op de nationale ranglijst. Guy speelt ook veel internationale toernooien. Vorig jaar organiseerde hij spontaan clinics voor onze jeugdleden. Echt fantastisch. Ook komen Joany Pontjodikromo (15 van NL) en Nikki Luttikhuis (20 van NL) naar Roden. De profs slapen in hotels of bij gastgezinnen”, weet de toernooileider te vertellen.

“Sommige toernooiorganisaties zeggen: dat kan helemaal niet wat jullie doen. We zouden ons moeten richten op één segment. Of toptennis óf amateurtennis. Wij bewijzen hier al jaren dat die twee prima samengaan. Ook leuk: onze eigen clubleden Jarno en Sander Jans doen ook mee aan het toernooi. Ze zijn hier begonnen en staan nu in de top-70 van Nederland. Het is voor het eerst dat onze eigen gekweekte jeugd zo hoog speelt. Dus behalve naar de tennisgoden kun je hier ook kijken naar onze eigen toppers. Iedereen mag meedoen aan het toernooi. Een leeftijdsgrens hebben we niet. Mits lid van de tennisbond dan, dat is wel een vereiste. Nu zitten we op 250 aanmeldingen. Naar verwachting zullen we de 350-360 halen. En dan zitten we ook vol. Inschrijven kan trouwens bij het verschijnen van deze krant niet meer, die is namelijk op 30 juli gesloten.”

Matthijs rekent op heel veel publiek tijdens het toernooi. Een aanrader noemt hij het. Een unieke kans zelfs. “Zo vaak zie je niet de top van de top voorbij komen. Die je nog voor nop kunt zien ook. Iedereen kan hier zo het park oplopen. Naast de baan zitten als ze willen. Alle wedstrijden zijn gratis te bekijken, óók de finales op 12 en 13 augustus. En aan alles is gedacht: hier kun je elke avond warm eten. Love2Cook uit Leek komt iedere avond vers koken. Bovendien hebben we een supergezellig terras met terrasheaters en muziek.” Wie denkt aan terras op een sportcomplex ziet al gauw van die witte plastic kuipstoeltjes voor zich. Zo niet bij Tennisvereniging REO. Daar plof je gewoon met je drankje neer in één van de heerlijke loungebanken. Wat wil je nog meer?

Het toernooi heeft een vaste clan van ongeveer 100 vrijwilligers. Zonder hen zou het toernooi niet eens mogelijk zijn, vertelt Matthijs. “Het klinkt misschien wat veel, maar we hebben ze keihard nodig om het toernooi tot een succes te maken. Op één dag staan er alleen achter de bar al 25 mensen. Die is namelijk open vanaf 8 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s nachts. De organisatie klinkt als een klok. Het enige dat we niet in de hand hebben is het weer. Want veel regen betekent uitwijken naar tennishallen in Groningen of Haren. En dat kost geld: baanhuur en geen geld in ’t laatje van de club. Fingers crossed dus. Voorbeschouwingen, verslagen en informatie over de spelers zijn net als het weekmenu te volgen op de facebookpagina van REO. Meer informatie is te vinden op: www.reotennis.nl

Wat: REO Rabobank NRT** Open 2017

Wie: Tennisvereniging REO

Waar: Roden, Borglaan 14, sportcomplex tennisclub REO

Wanneer: 7 tot en met 13 augustus

Wedstrijdleider: Matthijs Goldberg

Informatie: www.reotennis