In de sportlight: Noordenveldcup

‘Dit is de perfecte vorm van overwintering’

NIEUW-RODEN – De winterstop komt eraan. Maar het voetballen gaat gewoon door. We gaan weer massaal de zaal in. Ook de jeugd. Het negen jaar geleden in het leven geroepen toernooi om de Noordenveldcup is een schot in de roos gebleken. “Dit is de perfecte vorm van overwintering”, vindt Ad Witlox, een van de organisatoren van het evenement, waar alle zeven clubs uit Noordenveld aan deelnemen: VV Nieuw-Roden, VV Peize, VV Roden, ONR, GOMOS, VV Veenhuizen en SV Een. Op zaterdag 23 december barst het toernooi voor de jongste voetbaljeugd los en gaat door tot in februari in het nieuwe jaar.

“Het toernooi is in feite ontstaan uit frustratie. De KNVB hield een zaalcompetitie, maar hield totaal geen rekening met praktische zaken”, vertelt Ad Witlox. “Ik weet nog dat Nieuw-Roden F4-ONR in Kardinge werd gespeeld, en in De Hullen speelde Be Quick. Deze idioterie heeft de basis gelegd voor de Noordenveldcup. We zeiden: dat kunnen we beter zelf organiseren. Man, je was meer tijd kwijt met reizen dan met voetballen. Nu heb je lekker alles in de buurt, geen reisafstanden en altijd derby’s”. Vanaf 23 december spelen de talentjes van VV Roden, ONR, VV Nieuw Roden, Peize, Veenhuizen en Gomos in de wintermaanden een competitie tegen elkaar in de categorieën JO7 (vier tegen vier), JO9 (voorheen F-pupillen), JO11 (voorheen E-pupillen) en JO13 (voorheen D-pupillen). De wedstrijden worden verdeeld over de sporthallen in Roden, Norg en Peize. Voordeel van dit compacte toernooi is dat de kosten, met dank aan de sponsoren, in de hand gehouden kan worden. De clubs zelf leveren scheidsrechters, de spelers doen de rest. En dus blijft de jongste jeugd mooi bezig. “Het is een perfecte vorm van overwintering”, vindt Witlox. “De teams van Nieuw-Roden trainen in de Poolster-zaal, om niet te schutteren. Twee jaar geleden was Nieuw-Roden een klein clubje. De F1 was in de hoogste poule ingedeeld. Maar zonder wissels werden ze kampioen. Er is sprake van rivaliteit, maar zelfs Roden gunde ons dit echt.”

En dus is Noordenveld verenigd. Het organiserende comité bestaat uit Eric de Vries (Gomos), David Bartmann (Peize), Edwin Schuiling (Veenhuizen), Eise Eizenga (ONR), Ad Witlox (Nieuw Roden) en Marc Brink van VV Roden “Ik zit er nog maar een paar jaar bij. Eise Eizenga is de spin het web”, vindt Witlox. Hij maakt banners, verzorgt de website, plaatst er berichten op en advertenties en is zo handig op de pc. Schuiling heeft alle programma’s in elkaar gezet. Bartmann is de financiële man en ik regel de pr. We vergaderen bij toerbeurt bij elke club. Eind oktober vraagt Schuiling aan de clubs met hoeveel teams ze meedoen. Bij de indeling wordt rekening gehouden met het niveau. Een E1 team van Een moet je niet bij Roden E1 zetten. Dan krijg je monsteruitslagen en dat is niet leuk. Nadat Edwin het concept heeft gepresenteerd, kan iedere vereniging kijken of de indeling naar wens is”. In totaal doen er zo’n tachtig teams mee. Roden wordt verwacht met het grootste aantal: zo’n dertig teams. Dit jaar is een meidenklasse toegevoegd. Er wordt gespeeld volgens de KNVB- spelregels. Enkele regels: de keeper mag de bal alleen met de handen weer in het spel brengen. Een uitbal wordt met de voet weer in het spel gebracht vanaf de zijlijn waar de bal het speelveld verlaten heeft en dit binnen 5 seconden. Als de bal het plafond raakt volgt een vrije trap voor de tegenpartij. Lichamelijk contact en sliding is verboden.

Het toernooi kan niet zonder financiële steun. De Noordenveldcup heeft hoofdsponsoren, gouden sponsoren en subsponsoren. “We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren. En, zaalvoetballende jeugd – en ouders- opgelet: In verband met deze Noordenveldcup heeft Intersport een special actie: er wordt op 7 december 20 procent korting gegeven op zaalvoetbalschoenen!

Wat: Noordenveldcup

Wanneer: zaterdag 23 december tot en met 17 februari 2018

Waar: sporthallen van Roden, Peize en Norg

Website: www.noordenveldcup.nl