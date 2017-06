In elk geval de kleinste school van Noordenveld

RODEN – Noordenveld en Roden in het bijzonder is een nieuwe basisschool rijker. Een Brede Basisschool naar het Vrije School-model. Vrijdagmiddag werd BBS de Verwondering officieel geopend. In eerste instantie worden er twee lokalen gehuurd van scouting Roden. De Verwondering is zo’n beetje in alles anders dan de scholen die Roden al rijk is. Geen groepen maar klassen, een duidelijke connectie met natuur en veel ruimte voor creativiteit. Pas als een kind er aan toe is, start het ‘echte’ leren, cognitieve vaardigheden spelen er zeker niet alleen de hoofdrol. Maar: heb je alle klassen doorlopen, dan voldoe je aan de geldende norm, zo verzekerde initiatiefneemster Marjan Kolk. Dan weten de kinderen tenminste zoveel als die van en Dalton-, openbare, christelijke of samenwerkingsschool.

Je ziet door de bomen het bos amper nog. Was er vroeger veelal sprake van een gewone en een kerkelijke lagere school, nu is de keuze reuze. Dalton is hip, Jenaplan bestaat ook al lang en nieuw zijn de samenwerkingsscholen: openbaar en christelijk die het samen gaan doen. Nu dus ook nog een Brede Basisschool, gevestigd in het scoutingsgebouw, een prachtige plek voor een school overigens. Vrijdag was de opening. Op het ‘schoolplein’ werd een vuurtje gestookt, er was een picknick, er werden kransen voor op het hoofd gemaakt, het bos lonkte en er was poppentheater. En de officiële opening dus. Alle leerlingen sprongen over een brandend stuk hout. Alle drie de leerlingen, want meer kinderen zullen zoals het er nu voorstaat niet starten in september, wél hebben meer dan tien ouders laten weten de intentie te hebben voor de Verwondering te kiezen als hun zoon of dochter naar school moet. Marjan Kolk straalde vrijdagmiddag, net als zoon Stijn. Hij was één van de drie kinderen die met een sprong de school opende. Stijn is eigenlijk aanleiding voor het oprichten van de school. Moeder Marjan zag haar buitenkind eigenlijk niet op een ‘normale’ school actief zijn. En omdat de wachtlijsten op de Vrije School gigantisch zijn, besloot ze de stap te wagen. Knap werk, want veelal starten mensen vol enthousiasme aan een initiatief om er later ook zo weer mee te stoppen. Marjan niet, de volhouder had dus ook alle reden om te stralen. Duur? Mwah. De ouders betalen de school, de leerkracht verdient wat minder dan gebruikelijk. De leerkracht bedenkt bovendien zelf de les. Er zijn twee lokalen voor drie leerlingen, voorlopig heeft de school dus ruimte genoeg. De Verwondering: met voorlopig slechts drie kinderen. Iets waar ongetwijfeld veel belangstelling voor zal zijn. De tijd zal leren of deze manier van primair onderwijs aanslaat en of Roden er aan toe is. Want belangstelling voor iets hebben wil niet zeggen dat mensen het geijkte pad zomaar (durven) te verlaten.