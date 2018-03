In gesprek met Gemeentebelangen Noordenveld in ‘Rondje 21,3’!  

NOORDENVELD – Op Facebook en YouTube is het inmiddels een hit; ‘Gemeentebelangen Rondje 21,3’! Met zijn groene tafel, stoelen en microfoon reist Jan Posthumus kriskras door Noordenveld om in gesprek te gaan met kandidaat raadsleden van Gemeentebelangen Noordenveld. Op zaterdag 10 en 17 maart krijgt ‘GB Rondje 21,3’ een vervolg. Zonder Jan, maar mét de groene tafel en stoelen reist Gemeentebelangen door de gemeente waarbij u in gesprek kunt gaan met de enthousiaste en betrokken kandidaat raadsleden van Lijst 1. Zij horen graag wat goed en wat niet goed gaat in de gemeente Noordenveld en willen graag met u deze problemen aanpakken. Lokale problemen, lokaal oplossen met lokale bekende mensen.

Zaterdag 10 maart rijdt Gemeentebelangen door het zuidelijk deel van de gemeente en zaterdag 17 maart door het noordelijk deel. Beide dagen staat de koffie voor u klaar! Wilt u meer weten over ons verkiezingsprogramma of de afleveringen van ‘GB Rondje 21,3’ bekijken? Ga dan naar onze website: www.gemeentebelangen.nu

Het programma van zaterdag 10 maart:

10:00 uur Huis ter Heide Café Huis ter Heide t.h.v. de Koelenweg

10:30 uur Veenhuizen Sportcomplex Achter de molen

11:30 uur Westervelde Kruising Hoofdweg/Schoolstraat

12:00 uur Peest Vijver Peest

12:30 uur Norg Op de brink voor de Sint Margaretakerk

14:00 uur Langelo Dorpshuis Langelo (voorheen pension Bralts)

14:30 uur Een MFA Een

15:30 uur Steenbergen Hoofdweg t.h.v. Jachtlust

16:00 uur Roderesch Hoofdweg t.h.v. Herbeg van Es

Het programma van zaterdag 17 maart:

10:00 uur Lieveren Speelveldje Lieveren

10:30 uur Altena Oude school

11:00 uur Peize Brink t.h.v. Café Ensing

12:30 uur Peizermade MFA Peizermade

13:00 uur Roderwolde MFA Roderwolde

13:30 uur Nietap Speeltuin Nietap

14:00 uur Nieuw Roden Rietveld t.h.v. de Poiesz

14:30 uur Roden Brink t.h.v. Ot & Sien