In K38 is iedereen in de ban van beesten

RODEN – In Kunstencentrum K38 aan de Kanaalstraat in Roden werd vrijdagmiddag de tentoonstelling ‘In de ban van het beest’ geopend door Loes Botman, één van de deelnemende kunstenaressen. De expositie laat het beest in tal van vormen zien. Meestal op waarheid gebaseerd, soms ook niet. Aan de tentoonstelling die tot en met 21 mei te zien is, is een mooi educatief programma voor basisscholen gekoppeld. Te zien zijn werken van Botman, Joke Dekker, Gerda Elfring, Gwendolyn van Essen, Pablo Hoving, Margreet Huisman, Kalpa Maclachlan, Eva Oude Ampsen en Jitske Rinsma.