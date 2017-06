In september open: Brede Basisschool de Verwondering

RODEN – In september een feit:Brede Basisschool de Verwondering, midden in het Mensingebos! Op vrijdag 23 juni organiseert de school een openingsfeest. BBS de Verwondering is een kleinschalige basisschool in Roden met oprechte aandacht voor ieder kind. Een school met kleine klassen waar spelend leren in een natuurlijke omgeving centraal staat. Een warme, veilige plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en op hun eigen manier en in hun eigen tempo mogen leren. BBS de Verwondering biedt onderwijs dat verder gaat dan het aanleren en stimuleren van cognitie, het vrijeschool onderwijs wordt gehanteerd als basis. De cognitieve vaardigheden zijn onderdeel van het onderwijs, maar niet enkel het hoofddoel. De balans tussen hart, hoofd en handen staat centraal.

BBS de Verwondering is ook een buitenschool. Het onderwijs wordt vormgegeven in en rondom de natuur. De mens als onderdeel van de natuur staat centraal en de seizoenen zijn leidraad binnen het onderwijs. Eén dag per week zijn alle kinderen de hele dag buiten. De kinderen leren spelenderwijs in de natuur en doen zo allerlei vaardigheden op. De locatie sluit hier volledig bij aan, namelijk in het Mensingebos in Roden (scoutinggebouw). Op 23 juni, van 12.00 uur tot 15.30 uur, is iedereen van harte welkom om kennis te maken met onze school. Tot dan!

HIER lees je meer over de school die verder gaat dan onderwijs! Meer weten? Kijk dan op: https://www.bbsdeverwondering.nl