In stilte herdacht

MIDWOLDE – Geen witte editie dit jaar, maar daarom was de lichtjesavond in Midwolde niet minder indrukwekkend. De kaarsen bij de Kerk in Midwolde trokken honderden bezoekers, die allen iemand te herdenken hadden. Dat gebeurde voornamelijk in stilte. Er werden armen om schouders geslagen en troost geboden. De aanwezigen mochten dan wel onbekenden van elkaar zijn, in stilte werden zij toch verbonden. De lichtjesavond in Midwolde was wederom ontzettend indrukwekkend. Een moment om in de donkere decembermaand stil te staan bij hen die ons zijn ontvallen.