In the sportlight: Billie Turf Tocht

Billie Turf Tucht gaat gewoon ‘deur’

ZEVENHUIZEN – Even stond de voortgang van de Billie Turf Tocht op de tocht. Nadat het wandelevenement jarenlangs was georganiseerd door Joop Posthumus, Coby Kuiper en kompanen, leek er een einde aan te komen toen zij aangaven te willen stoppen met het organiseren. Na tien succesvolle edities was het mooi geweest. Gelukkig komt er ook gewoon een elfde editie en wel op zaterdag 17 juni. Thema is ‘Billie Turf loopt deur’.

Net als anders kunnen belangstellenden rekenen op wandeltochten over drie afstanden: 40, 25 en 15 kilometer en worden ze onderweg verrast. Ook dit jaar zullen er weer een nieuwe routes gelopen worden, ergens in en rond Zevenhuizen door de mooie flora en fauna van het gebied. Ook niet nieuw is start en finish, dat ligt nog steeds bij het Verenigingsgebouw aan het Hoofddiep in Zevenhuizen. Daar kunnen de lopers na afloop genieten van live muziek en uiteraard van een hapje en drankje na de gelopen tocht.

‘We hadden dertien jaar geleden helemaal geen wandeltocht in Zevenhuizen. Laats staan een vierdaagse. Daar moest verandering in komen, besloten mijn zus Anna Hummel en ik toen’, zegt Foktje Dijk, die de handschoen samen met Ina Groeneveld, Elly de Vries en Petra Speelman na het stoppen van het vorige bestuur oppakte. Dit bestuur staat ook voor de organisatie van de wandelvierdaagse in het dorp en is dus ook gepokt en gemazeld in de wandel- en organisatiewereld. ‘ We zijn gestart met een vierdaagse, samen met een clubje andere enthousiastelingen. Dat was meteen een succes. De eerste viel samen met de feestweek van Zevenhuizen. Zo’n 300 wandelaars deden mee. Het jaar erop waren dat er 600, weer een jaar later 900. Nu zitten we op 1000 à 1.500 deelnemers. En dan hebben we natuurlijk nog de Billie Turf Wandeltocht. Voor het eerst georganiseerd door het nieuwe stichtingsbestuur. Het vorige bestuur is na tien jaar gestopt. Wij hebben het nu opgepakt. Het zou doodzonde zijn wanneer er een einde komt aan zo’n lange traditie. De Billie Turfwandeltocht is ongelofelijk populair. Wandelaars komen overal vandaan: van Emmeloord, Limburg tot aan de Duitse grens. Ze maken er echt een uitje van. Zetten hun caravan hier ergens op een camping. Wandelaars zijn een apart slag volk hè? Ze zijn altijd op zoek naar mooie wandelroutes. De tocht is er over drie verschillende afstanden: 15, 25 en 40 kilometer. De routes zijn ook dit jaar weer compleet nieuw. Ook hier kom je op plekjes waar je anders nooit komt. Bessie komt dit jaar namelijk ook mee, ze deelt appels uit aan de wandelaars.

Wandelaars die de veertig kilometer gaan lopen, kunnen tussen 07.30- uur en 08.15 uur starten, de 25 kilometer start van 08.30 uur tot 09.15 uur en de vijftien kilometer tussen tien en elf uur. ‘We hopen dat mensen zich voorinschrijven. Bessie zal tijdens de tocht overheerlijke appels uit gaan delen, en dus weten we graag hoeveel mensen er ongeveer komen. Dit kan tot en met 16 juni, 18.00 uur. Natuurlijk mogen wandelaars zich op de dag zelf ook nog inschrijven’, zegt Dijk.

Billie Turf Tocht

Wanneer: 17 juni

Waar: start/finish Verenigingsgebouw

Voorinschrijving: tot en met 16 juni, 18.00 uur

Info: www.billieturftocht,nl.