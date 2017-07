In the sportlight: Lus van Roden

Topwielrennen, topvermaak en weer anders

RODEN – De Tour de France is het grootste wielercircus ter wereld. ‘La Grande Boucle’ is momenteel in volle gang. Maar in Roden kan men er ook wat van qua circus en wielerspekakel met de 47e editie van de Lus van Roden, die gehouden wordt op zaterdag 15 juli. De Lus van Roden is één van de bekendste criteriums in het Noorden en geniet zelfs landelijke bekendheid. Grote namen staan in de rijke annalen van deze wielerkoers, zoals Erik Dekker, Lieuwe Westra en Johnny Hoogerland, die later furore maakten in de Tour. De Lus geldt als voorportaal van de grote profronden. Het staat niet alleen bekend om zijn sterke deelnemersveld, strijd, maar vooral de Roner gezelligheid na afloop. Het parcours is gelegen in het centrum van Roden. De start en finish is voor Hotel Café Restaurant Onder de Linden aan de Brink.

Bovenal staat de topsport voorop. Het mooie van een eendagskoers is dat de renners er meteen in moeten kletsen. Het gaat om deze dag. Vorig jaar won Robert de Jong uit Zeewolde de 46e editie. De renner van ‘Kanjers voor Kanjers’ ontsnapte acht ronden voor het einde van de wedstrijd uit het peloton en kwam solo over de finish. Wordt het weer een soloactie? Of krijgen we een immer spectaculaire massasprint? Het gaat erom: wie heeft de vorm van de dag? Wie heeft de beste benen? De wedstrijd bij de vrouwen werd gewonnen door Minke van Dongen. De Lus van Roden is het wielercriterium van het Noorden! De Roner Lus is niet alleen topsport, maar ook volksvermaak van de bovenste plank. Vereniging voor Volksvermaken is voortdurend in beweging. De volksvermakers slagen er ieder jaar in om de Lus aantrekkelijk te maken. Wielrennen is een sport voor het volk. Renners kunnen bijkans aangeraakt worden. Bij de Lus wordt het publiek ook nauw betrokken. Spanning, Sensatie, 100 kilometer koers, Bomvolle terrassen, Om de ronde premie’s en live muziek! Dat is de Lus van Roden!

Parcours veranderd

Het parcours van de Lus is veranderd,. De renners gaan vanaf de Brink nu door de Zondagstraat en via Professor van der Leeuwenplantsoen naar Jan Fabriciusstraat. Route: Brink, Heerestraat, Nieuweweg, Zondagstraat, Jan Fabriciusstraat.

Knight Riders

De Lus van Roden staat bekend om zijn spanning, sensatie, strijd, de bomvolle terrassen bij de start/finish en de gezellige sfeervolle avond die erop volgt. Niet alleen een waar spektakel voor de toeschouwers, maar ook voor de renners die maar wat graag aan de start willen staan in Roden. Zo reden onder andere Erik Dekker, Lammert Huitema, Allard Engels, Marco Bos, Johnny Hoogerland, Liewe Westra, Tom Jelte Slagter en Stefan Poutsma hun rondjes over het beroemde parcours van hèt criterium van het Noorden. En nu kan jij dat rondje ook maken! In samenwerking met WTC Roden wordt op zaterdag 15 Juli de ‘Knight Riders’ georganiseerd. Een nachtelijk rit, eten en ATB plezier. Knight-Riders is een combinatie van samen eten, koers kijken, en een nachtelijke atb-rit. Twee rondes fietsen van in totaal 45 km door bossen en landerijen rond Roden. Oftewel: sport, gezelligheid en entertainment. Bij terugkomst tegen middernacht op De Brink is de bar nog open voor een toost met je fietsmaten op de goede afloop! Zelf meedoen? Doe mee met Knight-Riders.nl! Een ATB tocht in het donker door het bos met de start en finish op de Brink in Roden! Het parcours van 2017 is anders dan 2016. Zo komen de deelnemers aan Knight-Riders tijdens editie 2017 over het cross countryterrein van manege Roden en hebben we een bijzondere passage langs de tennisbanen. Verder zit er bijvoorbeeld een pumptrack in het parcours, kom je door de kroeg en duik je door de oplegger van een vrachtauto. Er zijn delen waar er doorgereden kan worden welke worden afgewisseld met technische donkere passages. Of je nou Rodenaar bent of van buiten het dorp komt. Deze route is te betitelen als “anders”. De toegang is gratis!

‘De Culinaire Verleiding’

Net als vorig jaar wordt op zaterdag en zondag op het Evenemententerrein aan de Norgerweg de Culinaire Verleiding gehouden. Op het Jaarbeursterrein komt onder meer een foodtruck te staan. Er worden verschillende keukens en specialiteiten getoond. .

De Lus van Roden begint al om 17.00 uur met een Juniorenkoers en eindigt middernacht. Het volledige tijdschema van de Lus van Roden: 17:00 Start Juniorenkoers (65km), 18:30 Huldiging Junioren, 19:00 Ploegentijdrit Wielerclubs, 19:45 Start Elite Herenkoers (100km), 22:00 Huldiging Heren, 22:00 Start Knight Riders (45 km), 24:00 Finish Knight Riders – Meer info: Knight-riders.nl

Naam: Lus van Roden

Organisatie: Volksvermaken

Waar: centrum Roden

Tijd: zaterdag 15 juli vanaf 17.00 uur.

Voor meer informatie: www.volksvermaken.nl