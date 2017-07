In the sportlight: Norgermarkt Concours

‘Tuigpaarden zijn heel bijzonder: ze genieten van het lawaai’

NORG – Norg en wijde omgeving kijkt uit naar het Tuigpaardenconcours, dat dit jaar haar veertigste editie beleeft. Veertig edities. Er zijn niet veel paardensportevenementen die het zo lang volhouden. Het tuigaardenconcours is in alle opzichten bijzonder. Ongeveer 250 deelnemers uit het hele land zullen neerstrijken in het fraaie brinkdorp. Paardensportliefhebbers zullen weer genieten van het concours- met als absolute blikvanger de show ‘het Sprookje van Norg’- dat als vanouds samenvalt met de Norgermarkt, op dinsdag 25 juli.

Het eerste nationale concours van de vereniging werd gehouden in 1978 op het sportveld aan de Schapendrift. Sindsdien is de kwaliteit van dit hippisch gebeuren tot grote hoogte gestegen. Alle toppers van Nederland komen maar al te graag naar het avondconcours. Voorzitter van Stichting Norgermarkt Concours is sinds dit jaar Yvonne Hofsteenge. “Doordat Gezinus van Zonneveld overleden is, moest er een nieuwe voorzitter komen. Ik werd aangewezen. Ik dacht dat ik er niet geschikt voor was, maar wilde er ook niet voor weglopen”. Sterker, net als de overige bestuursleden- waarvan Niels Dam, Roelof Pastoor en Reinder Auwema nieuw zijn, terwijl Wim Venekamp en Jan Verburg gaan stoppen, zet ze zich helemaal in voor het unieke paardensportevenement. De veertigste. “Dat is heel bijzonder”, zegt Yvonne, die op punt staat te vertrekken naar haar vakantiebestemming. “Het programmaboekje moest nog in elkaar. Ja, ik wilde het werk wel goed achterlaten. Ieder heeft zo zijn taak.” Veertig jaar. “Er zijn genoeg concoursen die het niet zo lang volhouden. Dat is mede te danken aan de sponsoren en bezoekers. Tuigpaarden. Nee, ik zit niet in die wereld. Wel in paarden. Ik ben erin gerold. Er zit heel veel energie in tuigpaarden. Ze laten het mooiste zien. Ze lopen spectaculair, heel anders dan paarden ‘onder zadel’. Hoe harder de toeschouwers klappen, hoe beter ze lopen. De speaker speelt daarin ook een voorname rol, hij hitst het publiek op. Tuigpaarden groeien daar alleen maar van. We hebben niks speciaals met het jubileum. Wel kleden we het beroemde – het showelement- ‘Sprookje van Norg’ in. Met de gedachte van veertig jaar Norgermarkt Concours. Kortom: in het teken van het 40-jarig bestaan van het jaarlijkse drukbezochte en sfeervolle tuigpaardenevenement. Hoe dat plaatje eruit komt te zien, dat willen we nog geheim houden. “

Het bestuur is samen met een grote groep vrijwilligers al maanden druk bezig met de voorbereiding. Het programma begint om vier uur ’s middags en duurt tot ongeveer elf uur in de avond. Dit onder sfeervolle verlichting. Dat betekent dus zeven uur achtereen aangespannen topsport in de ring. Ongeveer 250 deelnemers uit heel Nederland – dat betekent zo’n driehonderd paarden voor maarliefst 24 wedstrijden- hebben zich al aangemeld. “Ze komen echt overal vandaan, tot uit het zuidelijkste puntje van Nederland”, weet Yvonne. “Het is altijd mooi om te zien dat ze die lange reis willen ondernemen. Het is altijd spannend, of de deelnemers dit concours uitdagend genoeg vinden”. Het bestuur is verheugd dat er onder de deelnemers ook steeds meer jonge menners zijn. Er staan vier kampioenschappen op het programma. Dat zijn drie nationale kampioenschappen en een titelstrijd voor hippische viervoeters uit Noord-Nederland. Drie verschillen rassen komen in de ring. Naast KWPN-ers zijn dat Friese paarden (‘Klavertje 4’) en Hackney’s.

Onder de bezoekers was vorig jaar ook burgemeester Klaas Smid, die voor het eerst kennismaakte met het hippische festijn. Smid sprak vol lof, zei zeer trots te zijn. Smid was vooral onder de indruk van het wedstrijdprogramma zonder pauzes. Hij ziet het als een gebeuren in een ‘geweldige ambiance’. Smid noemde het een vorm van reclame voor de gemeente Noordenveld en voor het dorp Norg in het bijzonder. Hij waardeert het als een ‘topevenement’. Meer dan honderd trouwe sponsoren dragen bij aan dit jaarlijkse hippische festijn. En al vanaf 1978 ontvangt de organisatie jaarlijks ook een financiële bijdrage van de gemeente Noordenveld.

Voor bezoekers aan het Norger Tuigaardenconcours is er alle gelegenheid om het programma goed te volgen. De tribune heeft een capaciteit van zo’n duizend overdekte zitplaatsen, er is een VIP-tent, een horecaplein, met een overkapping tegen zon en regen. En voor bezoekers die moeilijk ter been zijn, is er een aparte tent beschikbaar. Wie hier met de auto naar toe wil rijden, kan een parkeerkaart aanvragen bij secretaris Willy Tienkamp (06-24959191).

Toegangskaarten kosten 15 euro per stuk en zijn op dinsdag 25 juli te koop vanaf 14.00 uur aan de kassa bij de ingang van het wedstrijdterrein. Kinderen tot 14 jaar mogen gratis genieten van het volstrekt unieke Norger tuigpaardenfestijn.

Naam: Tuigpaarden Concours Norg

Organisatie: Stichting Norgermarkt Concours

Tijd: dinsdag 25 juli

Locatie: Evenemententerrein Norg

Informatie: www.stichtingnorgermarktconcours.nl