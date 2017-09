In the sportlight: Rowolmer Fair

Horen, zien en ruiken in Roderwolde

Zondag 10 september – van 10.00 uur tot 16.30 uur- zijn alle blikken gericht op de Rowolmer Fair, het buitenevenement van Roderwolde en omgeving. Over blikken gesproken. De fair bestaat uit twee delen: een gezellige en gevarieerde ‘markt’ en oldtimers, inclusief rondrit. De Rowolmer Fair beleeft inmiddels haar zesde editie. De kleinschalige fair is nog altijd groeiende. Het Oldtimergebeuren had een aanloop nodig, maar is inmiddels in evenwicht met de fair.

Er zijn tot nu toe zeventig standhouders, die zich presenteren op het terrein van de MFA. De bezoekers zullen opnieuw worden verrast door de grote diversiteit op het gebied van ambachtelijke producten, lifestyle en woonaccessoires en tuindecoratie. Standhouders met onder meer sieraden, brocante, streekproducten, posters op vinyl, bloemstukken, bakkersproducten, knuffels, zeepjes, kleding, haaraccessoires, enz. Nieuw is ‘Just One’ uit Roden. “Deze standhouder heeft acrylschilderijen op pallethout”, legt Sjoerdina Stelma, een van de organisatoren, uit. “Ook nieuw en heel bijzonder is Olly’s Company. Deze standhouder presenteert een originele Harley Davidson-truck, een motor met zijspan, met onder meer spinnenvangers en weerstokjes”. Maar de Rowolmer Fair biedt meer. Voor de inwendige mens is er van alles verkrijgbaar. Van huisgemaakte Italiaans ijs, droge worst, broodje beefburger, koffiespecialiteiten, tot lamsvlees van Braams. Daarnaast nog tal van andere streekproducten, met jam, kaas, noten, enz. De eigen molen toont ook haar producten. Kortom: werkelijk voor ieder wat wils.

Over evenwicht gesproken. Zowel mannen als vrouwen kunnen hier hun hart ophalen. “Een kerel die naar oude auto’s wil kijken heeft als argument dat er ook een fair is.””, vertelt Ronald ter Steege, die het oldtimerevenement op poten heeft gezet, samen met Dick Bathoorn. “We hebben een gezamenlijke hobby. We deden zelf ook mee met Oldtimershows en dachten het hier ook kon. Tijdens de tweede fair hebben we tegen elkaar gezegd: we zetten oude auto’s op het terrein. Veur de sier. Het leverde leuke reacties op. Het neerzetten groeide uit tot een rondrit. Het was bedoeld als bij-evenement van de fair. Het is nu in evenwicht.” In het eerste jaar stonden er 25 oldtimers, vorig jaar waren er al tachtig en we hebben nu zelfs een wachtlijst. Naast auto’s die meedoen aan de rit, hebben we nog 15 auto’s, die op terrein blijven. Het gaat dan in totaal om 120 auto’s. We richten ons op de oudere auto’s. Bij veel oldtimerevenementen zie je youngsters. Bij ons gaat het om de periode 1920-1973. Onze oudste is uit 1922. Voor de liefhebbers: een Buick Roadster, T-Ford Roadster (1923), Citroen B 14 F (!927), Chevrolet Coupe (1931). We hebben veertien auto’s van voor 1940. De Buick Roadmaster is van bouwjaar 1957 en is ook bijzonder. Ronald’s oldtimer staat er ook: een Austin 7 Ruby. Maar ik kan niet meedoen. En ik ben nog een MGTD aan het restaureren. De deadline was de fair, maar de rondrit heeft het niet gehaald. De deelnemers komen niet alleen uit Noordenveld hoor, in principe uit de drie noordelijke provincies. Wat de rondrit betreft, het zijn er twee, voor de middag en na de middag. Ik vind het mooiste dat je de wagens ziet aankomen en wegrijden. Je kunt ze horen en ruiken. Er is heel veel beweging. We proberen altijd mooie weggetjes te vinden. Dick zet altijd de routes uit. Nou, ik kan je zeggen: ik ben hier vrij bekend, maar we komen op plekjes, waar ik nog nooit ben geweest. De route globaal: Steenbergen, Norg, Een, Paterswoldsemeer, Haren, Glimmen. We komen ook over een zandpad. Voor mensen die niet willen is er een alternatieve weg. De routes – 50 kilometer lang, duur 1,5 uur- worden gecontroleerd door Jeroen Heijhekker. Ze zijn ook voor de minder geoefende rijder te volgen. Sommige mensen zijn fanatiek, schrijven zich twee keer in. Deelnemers aan de rondrit krijgen een prachtig herinneringsschild, met daarop ook de twaalf sponsoren, waarvoor we uiteraard zeer dankbaar voor zijn.”

De opbrengst komt ten goede van de MFA. De fair wordt in stand gehouden dankzij een grote groep vrijwilligers en tal van sponsoren. In de toch al sfeervolle en gezellige omgeving zal de stemming erin komen met livemuziek van Duo Unique. En ook aan de kinderen wordt gedacht. Wat er komt is nog niet zeker, maar dat er een kinderattractie komt, staat vast.

Wat: Rowolmer Fair

Wanneer: zondag 10 september. Van 10.00-16.30 uur.

Waar: MFA Terrein Hoofdstraat 21 B Roderwolde

Informatie: www.rowolmerfair.webklik.nl of www.facebook.com/rowolmerfair

Gratis entree, gratis parkeren. Parkeren is mogelijk naast de kerk van Roderwolde.