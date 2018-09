Ina Mulder, voorzitter Vrouwen van Nu afd. Tolbert

Vrouw met de hamer

‘Als voorzitter zit ik nu al bijna zes jaar bij de Vrouwen van Nu afdeling Tolbert. We hebben afgesproken dat een voorzitter maximaal zes jaar mag dienen, waardoor ik volgend jaar februari afscheid zal nemen van deze rol. We zijn derhalve al druk op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De vereniging telt momenteel zo’n 140 leden. Uiteraard hebben we al mensen vanuit de vereniging gevraagd om een bestuursfunctie op te pakken en even mee te draaien. Daarbij hoeven ze écht niet direct voor zes jaar voorzitter te worden.

Het voorzitterschap deel ik met Lieneke van Baarsen. Zij wilde namelijk wel de voorzittersrol bekleden, maar deed dat het liefst samen met mij. Die wisselwerking is perfect. Om en om nemen wij de bijeenkomsten waar.

De Vrouwen van Nu afdeling Tolbert is een bloeiende vereniging, die zo’n acht bijeenkomsten per jaar organiseert. Meestal komen er al gauw negentig man op zo’n bijeenkomst af. De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen, staat gepland op dinsdag 18 september. Dan komt mevrouw Stinet Luth vertellen over haar reis naar IJsland. Dit soort bijeenkomsten zijn vaak heel interessant en bovendien gezellig. De vereniging is vooral een sociale aangelegenheid. Leuk om te vertellen, is dat de vereniging dit jaar een jubileum viert. Op dinsdag 16 oktober bestaat de afdeling Tolbert exact tachtig jaar! Dat wordt uiteraard groots gevierd. Omdat wij vele trouwe leden hebben, ben ik ervan overtuigd dat wij nog veel bestaansrecht hebben. Zeker een vereniging met een toekomst dus!

Binnen de vereniging zijn er allerlei interne groepen. Zo hebben we een Folkdansgroep, bewegen op muziek, twee kunstgroepen, een fietsgroep, een quiltgroep en een leesgroep. Die verschillende groepen organiseren allemaal onderlinge uitjes. Dat zorgt ervoor dat de leden actief blijven. In combinatie met de bijeenkomsten en lezingen, is er genoeg te doen. Het verbreden van je kennis en je activiteiten, houd je gezond. Daar ben ik van overtuigd. Daarnaast is wat wij doen gewoon heel gezellig. En dat is ook heel belangrijk!’