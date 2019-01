Ina Witteveen krijgt plein naar haar vernoemd bij afscheid

PEIZE – Een dag om nooit te vergeten voor Ina Witteveen. Zij nam afgelopen week afscheid van OBS ’t Spectrum in Peize. Ina was vanaf 2009 directeur van de school en daarvoor was ze al decennia lang betrokken bij de school uit Peize. Waar ze ’s ochtends werd onthaald door alle kinderen van de school, werd er tegen het eind van de middag een afscheidsreceptie georganiseerd. Al eerder op de dag werd bekend dat het schoolplein vanaf nu de naam van Ina zal dragen, als hommage aan haar jarenlange trouwe inzet voor de school. ’t Spectrum heeft op zeer passende wijze afscheid genomen van een juf die haar vak altijd uitstekend heeft verstaan.