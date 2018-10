RODEN – De deelnemers aan de Nationale TT in Roden, kunnen vandaag (30 oktober) vogels inbrengen bij Onder de Linden. Per abuis is in de ‘Spo(r)tlight’ van deze week 31 oktober als inbrengdatum genoemd. Dat is niet juist. Morgen 31 oktober, zullen de keurmeesters de vogels keuren. De tentoonstelling zelf is op donderdag 1 november vanaf 20:00 uur geopend voor publiek.