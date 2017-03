Indoor Tolbert staat voor topkwaliteit

In the sportlight: Indoor Tolbert

TOLBERT – De Hedde Jan Cazemier Manege in Tolbert is van donderdag 23 maart tot en met zaterdag 1 april weer het middelpunt van de hippische sport. Dat het concours hippique Indoor Tolbert bij de ruiters populair is, zal ook dit jaar weer blijken. Tal van bekende amazones en ruiters hebben al interesse voor het drukbezochte en hoog aangeschreven evenementen getoond.

Dressuur, springen, tuigpaarden en shows vormen het aantrekkelijke programma van deze 29e editie van het ook wel gezelligste concours van Noord Nederland genoemde Indoor Tolbert. Het concours biedt net als voorgaande jaren volop kwaliteit in de verschillende disciplines van de paardensport. Ook dit jaar hoopt het publiek uiteraard op bekende namen op de deelnemerslijsten. Het programma is in elk geval uitdagend, dus verwacht wordt dat ook de grotere namen zich weer aan zullen melden. Net als bij de springruiters mag Indoor Tolbert zich altijd verheugen in de komst van kwalitatief uitstekende deelnemers in de dressuurklassen. Opnieuw organiseert Tolbert een wedstrijd voor de subtop, het hogere segment van de dressuursport in het Noorden. Het concours heeft meteen op de eerste dag, donderdag 23 maart dus, het puikje van de noordelijke dressuur in huis en ieder jaar doen hieraan vooraanstaande amazones en ruiters mee. Ook op de andere dressuurdagen zal de kwaliteit in de ring een prima gehalte hebben. Dat geldt ook voor de tuigpaarden. Diverse topaanspanningen zullen opnieuw naar de HJC-Manege komen en de Reproplus tuigpaardenavond op vrijdag 24 maart belooft daardoor opnieuw een prachtig spektakel te worden. Friese paarden, Shetlanders en de KWPN’ers komen voor het voetlicht. Indoor Tolbert brengt naast de verschillende wedstrijden ook diverse shows, waarbij het publiek weer uitstekend vermaakt zal worden. Zo is er op dinsdag 28 maart een show met jonge springpaarden en een dag later verzorgt de organisatie Westerkwartier Paardenkwartier een avond met interessante invulling. Op donderdag 30 maart is er een springrubriek voor ruiters en amazones ouder dan veertig jaar. Hoogtepunt is uiteraard zaterdagavond 1 april en het springen om de Grote prijs van Tolbert, met als hoofdprijs- ook al vaste prik- een schitterende paardentrailer. Jong en oud, goed en heel goed, getalenteerd en show; het is allemaal te zien op Indoor Tolbert.

Op dinsdag 23 maart is het dus de beurt aan de dressuur subtop, vanaf 08.00 uur wordt de baan verkend en komen ZZ zwaar, Lichte Tour, Z2 junioren, Young riders en zware Tour aan de beurt. Vrijdag 24 maart is gereserveerd voor dressuur B, L1, L2 en Z1, ook nu wordt vanaf 08.00 uur de baan verkend. Bovendien is dan vanaf 19.00 uur tuigpaarden (Fries ras en Shetlanders) en is er de Reproplus-avond. De zaterdag dan. Dan is er plaats ingeruimd voor Dressuur Z1, Z2, ZZ Licht, M1 en M2. ’s Avonds is het dressuurgala kür op muziek klasse Z12, Z2, ZZ Licht, ZZ zwaar en Lichte tour. Ook op zondag is er van alles te doen in de HJC-Manege. Het is ondertussen 26 maart als het springen voor pony’s B tot en met ZZ op de agenda van Indoor Tolbert staat. Maandag 27 maart komen de springers B en L in de baan, terwijl een dag later opnieuw springen – dan paarden L en M- geprogrammeerd staat. Springen paarden B en L staat voor woensdag 29 maart ook weer in de agenda, de finaleklasse van B en L paarden wordt vervolgens verreden op vrijdagavond 31 maart. Ook op woensdag vanaf 19.30 uur een show verzorgd door Westerkwartier Paardenkwartier. De paarden L en M springen donderdag 30 maart Ook een drukke dag is vrijdag 31 maart als de paarden M, Z, ZZ en de dus de eindstrijd van de B en L paarden op het programma staan. Een dag later is het zaterdag 1 april en maakt Tolbert en omgeving zich op voor een dag vol hoogtepunten. Zo is er springen voor Z en ZZ paarden (tweede parcours). Vanaf 18.30 uur is er ‘alles mag op zaterdag’, verkleed springconcours klasse L. De Grote prijs van Tolbert klasse ZZ start om 21.00 uur. Dan wordt zoals bekend gestreden om de paardentrailer. Met alle rubrieken en randactiviteiten mag Indoor Tolbert met recht het meest complete concours hippique van Noord Nederland genoemd worden. Gaat dat zien dus.

Indoor Tolbert

Wanneer: van donderdag 23 maart tot en met zaterdag 1 april

Waar: HJC-Manege, Hoofdstraat 53, Tolbert

Organisatie: Stichting Indoor Tolbert

Bestuur: J. Breider (voorzitter), S.Reitsema – Elgers (secretaris), W. Lap (penningmeester), O. Koornstra, M. Hecker, D.Scheper en E.Korringa.

Informatie: www.indoortolbert.nl