Indrukwekkend eerbetoon aan slachtoffers Japanse Bezetting

MARUM – Een mooie en zeer waardige herdenking. Zo laat de herdenking van de Japanse Bezetting in Marum zich het beste omschrijven. Tony Simon, initiatiefnemer van de herdenking, zette in de Krant van 14 augustus al uiteen waarom het zo belangrijk is deze herdenking te houden. ‘Het is vooral ook het beantwoorden van vragen’, vertelde hij. ‘Er zijn veel dingen onduidelijk over de Japanse Bezetting in Zuidoost-Azië, en met deze herdenking proberen wij die op te helderen.’ Net als voorgaande jaren, kwam er ook opvallend veel jeugd af op de herdenking in Marum. Dat geeft nog maar eens het belang aan van de herdenking van de slachtoffers van de Japanse Bezetting. Opdat wij nooit vergeten…