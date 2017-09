RODEN – ‘Een avond met een gouden randje’, dat is één van de reacties op een avond over “mantelzorg” door Ineke Ludikhuize.’ Op maandag 2 oktober komt zij naar Roden om te vertellen over haar ervaringen met mantelzorg. Zij zegde in 2013 haar betaalde baan op en werd fulltime mantelzorger voor haar man Willem Aantjes, tot zijn dood in 2015. Zij schreef er een boek over: “Een warme jas”. Velen zijn bezig met mantelzorg. Soms zonder het in de gaten te hebben, zo vanzelfsprekend is het. Daar gaat het op deze avond ook over met woorden als: naastenliefde, plicht, vrijwilligerswerk en humor. Ondanks de moeilijke thematiek is Ineke in staat om lucht te scheppen. Voor haar boek sprak ze met mantelzorgers in heel verschillende situaties, met jongeren en ouderen, allemaal mensen die zorgen voor iemand waar ze van houden. Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden voor iedereen die met mantelzorg te maken heeft (gehad) en er wellicht nog mee te maken krijgt. De avond wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Roden Roderwolde in Op de Helte, Touwslager 125 in Roden. De lezing begint om 20.00 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt een vrijwillige bijdrage in de giftendoos achterlaten. Het is fijn als u zich van tevoren opgeeft, dat kan bij Harma van der Schoot, h.vanderschoot@pkn-roden.nl.