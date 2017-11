Poiesz blijft in Tolbert

TOLBERT – Maandag werd in Tolbert een informatieavond gehouden met als onderwerp het plan voor een toekomstbestendige winkel in het centrum van Tolbert. Het concept-plan is ontwikkeld door Poiesz Vastgoed B.V. in samenwerking met de gemeente Leek. Op de avond werd het plan toegelicht aan ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen.

De bewoners zijn blij dat de plannen voor een toekomstbestendige winkel zijn goedgekeurd en dat de Poiesz van Tolbert hierdoor niet verdwijnt. Poiesz trekt geld uit om te bouwen op de plek waar twaalf huurhuizen en drie bedrijven gevestigd zijn. Met dit plan kan de Poiesz in Tolbert weer vooruitkijken en houden de bewoners ‘hun’ supermarkt.