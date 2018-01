Informatiebijeenkomst verkeersmaatregelen Een

EEN – Vanmiddag organiseert de gemeente Noordenveld een inloopbijeenkomst over de verkeersmaatregelen in Een. Tijdens de bijeenkomst worden de aanpassingen aan de rotonde Hoofdstraat – Haulerwijkerstraat besproken, waarbij de voorrang ten gunste van de fietsers wordt aangepast, het herstraten Norgerweg komt aan de orde, net als het afvlakken van de plateau’s in de Hoofdstraat en het herstellen van de bermen aan de Vennootsweg. De bijeenkomst is vanmiddag van 16.00 tot 19.00 uur in dorpshuis De Schans, Norgerweg 18 in Een.