Inloopavond verkeerssituatie De Onlanden

NOORDENVELD – Op 7 december 2017 is de uitkijktoren in De Onlanden in Peize geopend. Voor deze uitkijktoren is een parkeerplaats aangelegd op de Noorddijk. Deze Noorddijk werd al veel gebruikt door doorgaand gemotoriseerd verkeer van Peize richting Eelde/Paterswolde en andersom. Dit doorgaande verkeer gaat door het natuurgebied waar auto’s niet gewenst zijn. Daarnaast ontstaat er een gevaar voor fietsers en voetgangers. Hierdoor is het plan voor een mogelijke afsluiting ontstaan. Er zijn verschillende varianten voor gemaakt, in samenwerking met Natuurmonumenten, de Fietsersbond en dorpsbelangenvereniging Peize. Deze varianten zijn uitgewerkt en willen we aan de inwoners voorleggen tijdens een inloopavond. U kunt dan op de varianten reageren en uw mening geven. Op basis van deze informatie bekijkt de gemeente welke variant wordt uitgevoerd.

De inloopavond is op maandag 28 mei 2018, van 19.00 tot 20.30 uur, in café Boonstra in Peize.