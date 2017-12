Inloopbijeenkomst busbaan Oostindie en bushaltes Auwemalaan

LEEK – De provincie Groningen organiseert samen met de gemeente Leek een inloopbijeenkomst over de verbetering van de busverbinding tussen Leek en Groningen, de HOV Leek. Tijdens de bijeenkomst gaat het over 2 onderdelen van het project: de busbaan aan de zuidkant van Oostindie en de bushaltes aan de Auwemalaan.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 december van 17.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis, Tolberterstraat 66 in Leek. Medewerkers van de provincie en gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden of toelichting te geven op de plannen. Bezoekers kunnen binnenlopen op moment dat hen het beste uitkomt.

Busbaan Oostindie

Aan de zuidkant van Oostindie wordt een busbaan aangelegd. Het ontwerp hiervoor is tijdens de inloopbijeenkomst te zien. Na de aanleg van de nieuwe busbaan rijdt buslijn 85 door de wijk Oostindie via de nieuwe busbaan en in noordelijke richting via De Knip. Hierdoor wordt Oostindie ook in de avonduren en weekeinden per bus bereikbaar. Reizigers die overdag met lijn 3 reizen, kunnen dan ook in de avond (met lijn 85) Oostindie bereiken.

Bushaltes Auwemalaan

Voor de aanpassingen aan de rotonde Tolbert, de bushalte bij de Beelen, de B. van Rasquertstraat en Kalkhoven zijn schetsontwerpen gemaakt. Deze zijn tijdens de inloopbijeenkomst te zien.

HOV Leek

De provincie Groningen en de gemeente Leek willen de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Hiervoor worden langs de route maatregelen getroffen, zoals de aanleg van een busbaan aan de zuidzijde van Oostindie. Dit maatregelenpakket HOV Leek is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Leek. Eind 2015 namen Provinciale Staten hierover een realisatiebesluit. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt.