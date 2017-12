Inloopbijeenkomst verkeersmaatregelen in Een

EEN – Op donderdag 11 januari 2018 is er van 16.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in het dorpshuis De Schans, Norgerweg 18 in Een. Tijdens deze bijeenkomst worden buurtbewoners geïnformeerd over een aantal verkeersmaatregelen in Een: aanpassingen aan de rotonde Hoofdstraat – Haulerwijkerstraat waarbij de voorrang ten gunste van de fietsers wordt aangepast; herstraten Norgerweg; afvlakken van de plateau’s in de Hoofdstraat en het herstellen van de bermen aan de Vennootsweg. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om mensen van nadere informatie te voorzien.