Inschrijving 4e Rowolmer Rondrit geopend

Op 10 september zal tijdens de 6e zomerfair te Roderwolde voor de 4e keer de Rowolmer Rondrit gereden worden. Dit gezellige evenement kent een maximum aantal deelnemers van 80 auto’s. Elk jaar wordt er een mooie route van ongeveer 100 km uitgezet door de omgeving. De nadruk ligt op de wat oudere oldtimers; de auto moet van bouwjaar 1973 zijn of ouder. Na overleg kan er gekeken worden of er een uitzondering gemaakt kan worden voor een jongere auto.

De kosten voor deelname aan dit evenement bedragen 20 euro per auto op basis van 2 personen. U krijgt hiervoor een rallyschild, koffie met cake bij aankomst en een lunch bestaande uit soep, bolletjes en een consumptie.

Voor meer informatie over de Rowolmer Rondrit kunt u e-mailen naar Rowolmerrondrit@hotmail.com of bellen met Dick Bathoorn (0620366443) of Ronald ter Steege (0622550762). Voor een inschrijfformulier kunt u ook kijken op www.rowolmerfair.webklik.nl . Afgelopen jaar was er een wachtlijst dus wacht niet te lang met inschrijven.