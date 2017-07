Inschrijvingen columnwedstrijd de Krant gesloten

NOORDENVELD – De inschrijvingen voor de columnwedstrijd van de Krant zijn officieel gesloten. De winnaar wordt aankomende dinsdag in de Krant bekend gemaakt. Iets later dan aanvankelijk gepland, de winnaar zou namelijk zaterdag tijdens de opening van de Albertsbaan bekend worden gemaakt. Ziekte van een jurylid maakte dat dat helaas niet lukte. De jury buigt zich nu over de vele prachtige inzendingen. Wie de gelukkige winnaar van de combideal voor twee personen bij ’t Wapen van Drenthe en Cinema de Winsinghhof is, weten we dinsdag!