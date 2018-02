Interessante ‘groet en ontmoet’ in de Brinkhof

Raadsleden debatteren over ‘Norger kwesties’

NORG – Afgelopen week vond in de Brinkhof in Norg de tweede avond van de ‘groet en ontmoet’ bijeenkomsten in de gemeente Noordenveld plaats. Ondanks een tegenvallende opkomst, leverde de avond een interessante inkijk in de verschillende partijen en hun standpunten op. Gemeentebelangen, Lijst Groen Noordenveld, PvdA en D66 Noordenveld debatteerden over een aantal belangrijke punten in Norg en omstreken.

Eén van de eerste onderwerpen die voorbij kwamen, was die van de jeugdraad. Dit idee mag dan niet specifiek betrekking hebben op Norg en omstreken, maar is wel een belangrijk punt in vele verkiezingscampagnes. De aanwezige raadsleden waren het met elkaar eens: de jeugdraad is een goed idee, alleen moeten er nog een aantal accenten worden aangebracht.

Gasopslag Langelo

Vervolgens kwam de gasopslag in Langelo ter sprake. Frederik van Lookeren Campagne meldde dat een voordeel van D66 is, dat zij direct contact hebben met Tweede Kamerleden van de partij. Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld wierp tegen dat D66 landelijk geen actie heeft ondernomen om de gasdruk te verlagen. Dit is volgens LGN wel van vitaal belang, aangezien er veel verbanden tussen schade in Langelo en omstreken en de gasdruk te zijn. Henk Kosters, de verantwoordelijke wethouder en lijsttrekker van Gemeentebelangen, is voorzichtiger in zijn bewoording. ‘Gemeentebelangen vindt de leveringszekerheid zeer belangrijk, zolang de veiligheid van de inwoners rondom Langelo gegarandeerd kan blijven’, zei hij. ‘Het is complexe materie.’ Wietze de Wind meldde op zijn beurt het voornamelijk belangrijk te vinden om in te zetten op gasvrij wonen.

Uiteraard was de permanente bewoning in de Norgerduinen erg belangrijk. Over het plan wat er ligt, is men enthousiast. Kosters kreeg de complimenten van de aanwezige raadsleden. Wim Strijland, die als één van de weinige inwoners wél kwam opdraven en tevens eigenaar is van een camping in Norg, vond het een lastig onderwerp. ‘Ik kan mijn mening wel geven, maar daar zitten zoveel mitsen en maren aan, dat we over twintig minuten bezig zijn. Ik vind het een lastig onderwerp’, zei hij.

‘Eenvoudig wethoudertje’

Even later vroeg diezelfde Strijland naar de eventuele coalitiemogelijkheden van de betrokken partijen. Oftewel: weten zij al met wie zij wel en niet willen regeren? Daar werd nietszeggend op gereageerd. Voorkeuren zullen er ongetwijfeld zijn, maar niemand liet die doorschemeren. Ook wethouder Kosters liet zich niet verleiden tot schokkende uitspraken. ‘Ik ben maar een eenvoudig wethoudertje. Wat mij betreft wachten we eerst de verkiezingen af.’

Bushalte Westeind

Met het oog op de centrumvisie, werd de huidige situatie van bushalte Westeind naast de Coop in Norg aangehaald. De aanwezigen waren het over één ding eens: het is geen gezicht. Overal en nergens staan of liggen fietsen. Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheid van het plaatsen van een fietsenstalling, al had LGN liever gezien dat de gemeente er met ondernemer Jan Dorenbos uit was gekomen. ‘De bushalte had verplaatst kunnen worden achter de benzinepomp van Dorenbos. Door slim onderhandelen had dit gekund’, zei Henk Koekkoek. D66 noemde het verplaatsen van de bushalte naar het terrein van Dorenbos ‘geldverspilling’. ‘Dorenbos vroeg acht ton voor de realisatie van een bushalte op die plek’, zei Van Lookeren Campagne. Die acht ton vond de gemeente te veel, aangezien Dorenbos dan ook zijn benzinepomp wilde behouden. De gemeente wilde echter alleen een deal maken, als de benzinepomp daarmee ook verdween.

Uitgaansgelegenheden voor jongeren

Op de valreep sneed Wietze de Wind van de PvdA nog één onderwerp aan, en wel de uitgaansgelegenheden voor jongeren tot en met 18 jaar. Zowel PvdA als D66 noemde het jammer dat er momenteel weinig uitgaansgelegenheden voor deze doelgroep is. Sinds de discotheek van Klaas Pruim in Roden afbrandde, is het aanbod qua uitgaansgelegenheden wel heel karig. ‘Pruim kan nog steeds bouwen, maar dan moet hij de procedure in en de juiste vergunningen aanvragen’, zei wethouder Kosters. De Wind wees naar MFA de Schans in Een, waar een vernieuwde jeugdsoos voor deze doelgroep is gerealiseerd. Hij hoopt dat dergelijke initiatieven, vaker zullen voorkomen in de gemeente.