Is veilig uitgaan te leren?

RODEN- Informatie verkrijgen over agressie, risico’s van alcohol, drugs en de gevolgen hiervan. Je zou het niet verwachten dat je deze informatie in de kroeg zou kunnen verkrijgen tijdens het uitgaan, maar dat is precies wat de derdeklassers van Ronerborg uit Roden afgelopen maandag 10 september hebben ervaren.

Met 88 leerlingen en 69 ouders gingen zij langs Hotel onder de Linde, Mo’s cafe, het Wapen van Drenthe, De Pompstee en Winsinghhof. Voor de tweede keer werd deze kroegentocht georganiseerd, en dat onder de naam Way Out.

Op maandagavond verzamelden alle leerlingen en ouders zich bij Winsinghhof. Wethouder Jeugdzaken van de gemeente Noordenveld Jeroen Westendorp deed de opening en afsluiting van Way Out. ‘De centrale boodschap van het project is ‘Veilig uitgaan is te leren!,’ liet hij weten. ‘Het gaat er namelijk niet om dat jongeren thuis moeten blijven, maar dat ze zich bewust worden van de schadelijke gevolgen van te veel drank en drugs. En waar kun je dat beter doen dan in de kroeg?’Samen met een docent zijn er 4 groepen leerlingen langs 3 workshops gegaan. De leerlingen hadden keuzes uit verschillende onderwerpen. Hulpverlening van de ambulancezorg door de jeugagent, sexting gegeven door Bureau Halt, middelen en drankgebruik georganiseerd door VNN en omgaan met agressie door Grip-Concept. De groep ouders volgde een soortgelijke workshop als de leerlingen. Zo kregen zij diverse stellingen voorgelegd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Rond 21.15 uur was er een gezamenlijke afsluiting wederom bij Winsinghhof. Daar was nog de mogelijkheid om na te praten met de workshopleiders, docenten, ouders en de organisatie.

Uit verschillende reacties van de leerlingen en ouders bleek dat ze deze avond als zeer positief hadden ervaren. Vooral de workshop van de ambulance door de jeugdagent heeft veel indruk bij de leerlingen achtergelaten. Bij de ouders sprong voornamelijk de cursus sexting eruit, veel van deze informatie was voor hen nieuw. Veilig uitgaan is dus wel degelijk te leren.

Naast bovengenoemde organisaties waren ook medewerkers van de gemeente actief in de organisatie, evenzo als jongerenwerker van Welzijn in Noordenveld Erik van der Heide.