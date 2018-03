IVN Norg houdt infoavond ringslang

NORG – Op maandag 12 maart organiseert Landschapsbeheer in samenwerking met Staatsbosbeheer een informatie avond over de ringslang. Op deze avond word je op de hoogte gebracht van de mooie resultaten die het project tot nu toe hebben opgeleverd. Daarnaast zal Bertil Zoer van Het Drents Landschap een lezing geven over de ontwikkelingen in de verspreiding, knelpunten en kansen voor versterking van de ringslangenpopulatie in Drenthe. Wie enthousiast is geworden kan zich aanmelden als vrijwilliger voor de aanleg van broeihopen.

De ringslang is een niet giftige slang en de grootste slangensoort van Nederland. Zijn naam dankt hij aan de gele vlekken achter zijn kop, die samen een ring lijken te vormen. Deze imposante diersoort heeft het niet altijd gemakkelijk, hun kolonies liggen vaak geïsoleerd en door ongeschikt leefgebied kunnen ze zich moeilijk verspreiden. Daarom is Landschapsbeheer Drenthe in 2017 een project gestart om de ringslang een handje te helpen. Diverse grondeigenaren, zoals Staatsbosbeheer, de Boermarke Langelo, particuliere eigenaren en Natuurmonumenten hebben hieraan bijgedragen door terreinen beschikbaar te stellen voor maatregelen. Door de aanleg van broeihopen en het verwijderen van opslag uit veentjes is de omgeving aantrekkelijker gemaakt.