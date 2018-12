NORG- Wandelaars en natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen: zaterdag 29 december organiseert IVN Norg de traditionele Oudejaarswandeling. De tocht door de natuur start om 10:30 met koffie en thee bij Theehuis de Bosrand. De wandeling eindigt rond een uurtje of een onder het genot van een lekkere kop snert. Kosten: Leden 5 euro, niet-leden 10 euro. Opgave kan via de website https://www.ivn.nl/afdeling/norg of via de mail: ivn.norg@gmail.com