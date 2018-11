IVN Roden lanceert paddenstoelenboek

Ontdek de paddenstoelen in Noordenveld in de spiksplinternieuwe veldgids

RODEN – Even uniek als bijzonder: de Veldgids Paddenstoelen in Noordenveld. Uniek, want welke gemeente heeft er nou een eigen paddenstoelenboek, bijzonder, want het boek is uitgegeven door IVN Roden. En zoveel IVN-afdelingen zijn er niet die een eigen boek uitbrengen. Afgelopen zaterdag is het 522 pagina’s tellende boek met 677 uitvoerig besproken paddenstoelen gelanceerd.

Maar liefst 80 natuurvrinden kwamen af op de boekpresentatie die gehouden werd in de skihut van Wintersportcentrum Snow & Co in Roden. Het boek was een ideetje van oud-IVN-voorzitter Cees Koelewijn. Die vond dat het 60-jarig bestaan van de club én het feit dat er nog wel wat geld in de pot zat reden voor een boek. Aanvankelijk bedacht hij een vogelboek, het werd een paddenstoelengids waar 677 paddenstoelensoorten die in de gemeente Noordenveld voorkomen worden besproken. Ruim 1300 andere soorten zijn opgenomen in de appendix achter in de veldgids die er meer dan gelikt uitziet. Ook al ben je geen paddenstoelenfanaat, dankzij het prachtige fotowerk is het een juweeltje in je boekenkast. Op de cover prijkt de zeer zeldzame brokkelzakamaniet, die een keertje is aangetroffen in het Natuurschoonbos, verklaart Cees Koelewijn in zijn openingsspeech. De cover kiezen was een lastige, want zat mooie foto’s van bijzondere paddenstoelen. De roodoranje Adonis bijvoorbeeld, een echte beauty volgens Cees. Of het knalgele Beekmijertje, ook zeer geschikt als coverpaddenstoel. Maar goed, omdat er maar een de gelukkige kan zijn, verhuisden deze soorten naar andere plekken in het dikke boek. Naast Cees hield IVN-voorzitter Henk van den Brink nog een toespraak, net als Geert de Vries, Henk Pras en Inge Somhorst, waarvan de laatste twee medeverantwoordelijk zijn voor de redactionele inhoud van het boek. Inge ging uitgebreid in op de paddenstoelenmaterie. Vertelde over haar favoriete rood gerande gordijnzwam, over Judasoren, de Wollige bundelzwam, Buikzwammen, Knots- en koraalzwammen. Om paddenstoelen te herkennen moet je overigens best wel over de nodige natuurkennis beschikken, blijkt uit het uitvoerige betoog van Inge. In ieder geval in staat zijn om verschillende bladeren te onderscheiden. Want de ene paddenstoel zit liever bij een eikenboom, de ander liever onder een populier. En die ondergrond is juist een belangrijke. Want een paddenstoel is slechts een vruchtlichaam, onderdeel van een groter organisme. Ook legt Inge nog even uit hoe de gids werkt. De paddenstoelen in de gids zijn gecategoriseerd op vorm, sporen en ecologie. De gelijksoortige staan -heel handig- bij elkaar. Dat maakt zoeken gemakkelijker. Rond een uurtje of vier zat het erop. Tijd voor de borrel, de hapjes én een kijkje in het boek. Want iedere natuurvrind kreeg een exemplaar mee naar huis. Wie ook in het bezit wil komen van het leerzame en zeer fraaie paddenstoelenboek, kan er voor een tientje een kopen bij Boekhandel Daan Nijman.