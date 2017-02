LEEK – In cultureel centrum Agora in Leek vond vorige week de regionale voorleeswedstrijd van de gemeenten Leek en Marum plaats. Jaap Ubels van de Van Panhuysschool in Leek werd winnaar. Hij las voor uit het boek ‘Joe Biljoen’ van David Williams. Tweede en dus reservekandidaat werd Anica Braam van De Bron uit Marum en zij las voor uit het boek ‘De Gorgels’ van Jochem Meijer. Jaap neemt nu woensdagmiddag 8 maart deel aan de halve finale die in Zuihorn gehouden wordt.